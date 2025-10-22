Diário do Nordeste
Norde Vôlei conhece tabela da Superliga B; equipe estreia contra Chapecó

Equipe liderada por Marcelo Negrão estreia no dia 29 de novembro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:42)
Jogada
Legenda: Norde Vôlei estreia na Superliga B 25/26 em novembro.
Foto: Daniel Alves/Norde Vôlei

O Norde Vôlei se prepara para mais uma temporada da Superliga B masculina de vôlei. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela detalhada dos jogos da competição. Sob comando de Marcelo Negrão, a equipe cearense vai estrear diante da Chapecó, no ginásio Aécio de Borba, no dia 26 de novembro. 

Outras 12 equipes participam da disputa: Fluminense, América/SSC, Mogi Vôlei, Araucária, Praia Grande, Araguari, APADE, Brasília, Campo Grande, Montes Claros, APAN Rollon e Elase. As oito melhores equipes avançam para a fase de mata-mata. O Norde, comandado pelo campeão olímpico Marcelo Negrão, vai disputar 13 jogos na primeira etapa da competição.

A equipe cearense realizou dois torneios de preparação para a competição. O grupo participou da Copa Goiás de Vôlei, onde foi vice-campeão, e de um torneio amistoso internacional em Joinville, o qual ficou em terceiro.

Em 2024, a equipe bateu na trave e quase conquistou o acesso à Superliga A. Antes do torneio nacional, o grupo entra em quadra para defender o título do Campeonato Cearense. A disputa será realizada entre os dias 7 e 9 de novembro. 

VEJA A TABELA DE JOGOS:

