Norde Vôlei conhece tabela da Superliga B; equipe estreia contra Chapecó

O Norde Vôlei se prepara para mais uma temporada da Superliga B masculina de vôlei. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela detalhada dos jogos da competição. Sob comando de Marcelo Negrão, a equipe cearense vai estrear diante da Chapecó, no ginásio Aécio de Borba, no dia 26 de novembro.

Outras 12 equipes participam da disputa: Fluminense, América/SSC, Mogi Vôlei, Araucária, Praia Grande, Araguari, APADE, Brasília, Campo Grande, Montes Claros, APAN Rollon e Elase. As oito melhores equipes avançam para a fase de mata-mata. O Norde, comandado pelo campeão olímpico Marcelo Negrão, vai disputar 13 jogos na primeira etapa da competição.

A equipe cearense realizou dois torneios de preparação para a competição. O grupo participou da Copa Goiás de Vôlei, onde foi vice-campeão, e de um torneio amistoso internacional em Joinville, o qual ficou em terceiro.

Em 2024, a equipe bateu na trave e quase conquistou o acesso à Superliga A. Antes do torneio nacional, o grupo entra em quadra para defender o título do Campeonato Cearense. A disputa será realizada entre os dias 7 e 9 de novembro.

VEJA A TABELA DE JOGOS: