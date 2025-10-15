Norde Vôlei participa de torneio amistoso internacional em Joinville/SC; veja tabela de jogos

O Norde Vôlei, representante cearense na Superliga B de Vôlei, irá participar, entre os dias 15 e 19 de outubro, da segunda edição da Copa Joinville Vôlei, realizada na cidade de Joinville, região norte de Santa Catarina. O torneio serve como preparação tanto para a Superliga A, que inicia ainda em outubro, quanto para a Superliga B do vôlei nacional, que tem início previsto para dezembro.

Além da equipe cearense, a competição terá a presença do Joinville Vôlei (SC) e Vôlei Guarulhos (SP), da Superliga A; Praia Grande (SP), da Superliga B; e do Ciudad Volley, da Argentina. Será a primeira vez na história que o time cearense fará uma partida internacional. O Norde fará justamente a partida de abertura do torneio, enfrentando o Guarulhos, nesta quarta-feira (15), às 17h. A 2ª Copa Joinville Vôlei terá transmissão ao vivo dos jogos no Youtube do Joinville.

Legenda: O Norde Vôlei jogou torneio amistoso em Goiânia recentemente Foto: @karen.esportes - Saneago Goiás Vôlei

Marcelo Negrão, técnico do Norde Vôlei, comenta que esses torneios ajudam a equipe a chegar melhor preparada para a Superliga B. “Diferente do ano passado, estamos em uma fase preparatória muito boa, com condições de chegarmos melhor preparados na Superliga B. Esses jogos serão grandes testes, inclusive contra a escola argentina, para que possamos treinar diferentes situações de jogo e contra times de alto nível e investimento, que jogam a Superliga A", analisou Negrão.

O torneio será disputado em formato de pontos corridos: cada equipe jogará quatro partidas, e o time que somar mais pontos ao final será declarado campeão. Em caso de empate, os critérios de desempate serão o maior número de vitórias, o confronto direto, o set average e o ponto average. Todos os jogos serão realizados no Ginásio Centreventos Cau Hansen.



Elenco

O Norde Vôlei viajou com os seguintes jogadores para a 2ª Copa Joinville Vôlei:



Levantadores: Rodrigo Ribeiro (12), Gabriel Galo (11)

Ponteiros: Ygor Ceará (1), Gui Souza (13), Thiago Salles (14) e Rafael Barrios (7)

Centrais: Matheus Paulo (16), Pablo Bertolo (10), Guilherme Rech (18) e Renan Fornazari (17)

Opostos: Caio da Silva (9) e Breno Silva (15)

Líberos: Bruno Bello (2) e Henrique Melo (4)

Tabela:



Quarta-feira – 15 de outubro

17h – Guarulhos x Norde Vôlei

19h30 – Joinville x Praia Grande



Quinta-feira – 16 de outubro

17h – Ciudad x Guarulhos

19h30 – Joinville x Norde Vôlei



Sexta-feira – 17 de outubro

17h – Guarulhos x Praia Grande

19h30 – Norde Vôlei x Ciudad



Sábado – 18 de outubro

17h – Ciudad x Praia Grande

19h30 – Joinville x Guarulhos



Domingo – 19 de outubro

17h – Norde Vôlei x Praia Grande

19h30 – Joinville x Ciudad