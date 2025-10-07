Diário do Nordeste
Norde Vôlei retoma treinamentos após vice-campeonato na Copa Goiás de Voleibol

Equipe comandada por Marcelo Negrão venceu o Brasília Vôlei e foi derrotado pelo Saneago Goiás Vôlei na disputa

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:25)
Jogada
Legenda: O Norde voltou aos treinos nesta terça-feira visando seu segundo torneio amistoso na temporada
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

O Norde Vôlei retomou, nesta terça-feira (7), os treinamentos, no BnB Clube, em Fortaleza, após conquistar o segundo lugar na Copa Goiás de Voleibol, realizada entre os dias 1 e 3 de outubro, em Goiânia (GO). Na disputa, o Norde venceu o Brasília Vôlei, rival também na Superliga B desta temporada, por 3 a 2 (parciais de 26-28 | 25-23 | 30-32 | 25-18 | 15-9) e foi derrotado pelo Saneago Goiás Vôlei, equipe da Superliga A, por 3 a 1 (parciais de 19 x 25 | 25 x 23 | 20 x 25 | 19 x 25).

“O balanço foi muito positivo. Foram dois jogos importantes, nós jogamos contra o Brasília, que é um confronto direto contra a gente. Foram 3x2, muito equilibrado, saímos com resultado positivo e sabemos onde precisamos melhorar. Depois contra o Goiás, que é um time da Superliga A, um time que já vem num ritmo um pouco mais acelerado, e jogamos de igual para igual. Foi muito importante a nossa ida lá para a gente ter um parâmetro melhor e ajustar ao longo do tempo, antes da competição, o que a gente precisa ajustar para chegar bem”, analisou o técnico do Norde Vôlei, Marcelo Negrão.

Destaques do Norde

Os destaques do Norde Vôlei nos dois jogos foram os dois centrais, Pablo Bertolo e Matheus Paulo. Os dois, remanescentes da temporada passada, mantiveram a titularidade mesmo com as chegadas de Guilherme Rech (do Praia Clube) e Renan Fornazari (do Montes Claros), e tiveram um bom entrosamento com o novo levantador da equipe, Rodrigo Ribeiro. O time titular do Norde Vôlei nas partidas foi Rodrigo Ribeiro (levantador); Rafa Bairros e Thiago Salles, contra Brasília e Ygor Ceará, contra Goiás (ponteiros); Caio da Silva (oposto); Pablo Bertolo e Matheus Paulo (centrais) e bruno Bello (líbero).

“É importante a gente colocar em prática o que a gente está treinando. Deu para ver pontos positivos, pontos negativos, o que a gente pode fortalecer esses pontos positivos e minimizar os negativos, que são naturais nos primeiros jogos, mas que foram bem evidentes nesses dois amistosos. Então vamos buscar minimizar os erros mantendo a eficácia”, comentou o ponteiro Ygor Ceará.

Legenda: Marcelo Negrão é o treinador do Norde Volêi
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

Próxima competição

O Norde Vôlei retomou os treinos já visando a próxima competição, a Copa Joinville, que acontece entre os dias 15 e 19 de outubro, em Joinville/SC. O time cearense treinará em dois períodos e viaja para o sul do Brasil no dia 14 de outubro. O torneio amistoso será internacional, com a presença do Ciudad Voley, da Argentina. Além dos hermanos, participam o Joinville Vôlei (SC) e Vôlei Guarulhos (SP), da Superliga A; e o Praia Grande (SP), juntamente com o Norde, que disputam a Superliga B. 

“Essa semana de treinos é justamente a semana que a gente ajusta algumas coisas que foram vistas nesses dois jogos. Temos mais um torneio importante, internacional, lá em Joinville, vai ser um campeonato também muito bom, que é onde a gente vai poder tirar informações, vai poder entrosar mais o time, porque é a última competição de nível alto realmente que a gente vai enfrentar antes de começar a Superliga B. Então essa semana é uma semana intensa, uma semana de bons treinos, porque na sequência já vêm os jogos”, finalizou Negrão.

Jogada

