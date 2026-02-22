Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tragédia na NFL: atleta é encontrado morto e liga se manifesta

Rondale Moore era wide receiver e tinha 25 anos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Rondale Moore, jogador da NFL de 25 nos, foi encontrado morto.
Foto: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Rondale Moore, wide receiver, foi encontrado sem vida neste sábado (21) na área de New Albany, nos Estados Unidos. A confirmação da morte foi divulgada nas redes sociais pelo Minnesota Vikings, última equipe a que o jogador esteve vinculado, e pela própria NFL.

Em nota, os Vikings lamentaram a morte do atleta e prestaram solidariedade aos familiares dele.

"Estamos profundamente tristes com a morte de Rondale Moore. Enquanto trabalhamos para entender os fatos, conversamos com a família de Rondale para oferecer condolências e todo o apoio do Minnesota Vikings", afirma o time em texto. 

A NFL também se manifestou: 

"A NFL lamenta profundamente o falecimento do recebedor Rondale Moore, aos 25 anos. Nossos pensamentos e condolências estão com sua família e entes queridos."

Selecionado na segunda rodada do NFL Draft 2021 pelo Arizona Cardinals, Moore também atuou pelo Atlanta Falcons antes de se juntar aos Vikings na pré-temporada de 2025.

Uma séria contusão no joelho esquerdo, sofrida logo na estreia da pré-temporada, afastou o jogador das atividades. Antes disso, o wide receiver já havia ficado fora de toda a temporada de 2024 pelo Atlanta Falcons devido a um problema no joelho direito.

Veja também

teaser image
Jogada

SuperBowl: entenda as regras do futebol americano e saiba tudo sobre a decisão

teaser image
Zoeira

10 músicas do Bad Bunny para conhecer o rapper porto-riquenho antes do Super Bowl

teaser image
Jogada

Tom Brady anuncia aposentadoria do futebol americano pela segunda vez

Veja também

teaser image
Jogada

SuperBowl: entenda as regras do futebol americano e saiba tudo sobre a decisão

teaser image
Zoeira

10 músicas do Bad Bunny para conhecer o rapper porto-riquenho antes do Super Bowl

teaser image
Jogada

Tom Brady anuncia aposentadoria do futebol americano pela segunda vez

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Tragédia na NFL: atleta é encontrado morto e liga se manifesta

Rondale Moore era wide receiver e tinha 25 anos

Redação Há 16 minutos
torcedores

Jogada

Copa do Brasil: Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para duelo contra o Maguary-PE

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira (24)

Redação Há 51 minutos
jogadores

Jogada

De virada, Norde Vôlei vence Montes Claros fora de casa e assume liderança da Superliga B

Equipe cearense volta a jogar no dia 3 de março, quando recebe o Apan/SC

Crisneive Silveira Há 1 hora
Atletas de Ceará e Floresta disputam bola pela semifinal do campeonato cearense

Jogada

Ceará x Floresta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Vovô pode perder por até dois gols de diferença que avança para a final do estadual

Samuel Conrado 22 de Fevereiro de 2026

Jogada

TV Verdes Mares transmite ao vivo Ceará x Floresta pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida definirá o último finalista do Campeonato Cearense

Redação 22 de Fevereiro de 2026
Foto de Mastriani, do Athletico-PR, que interessa ao Fortaleza

Jogada

Vinda de Mastriani para o Fortaleza pode envolver troca de atletas

Tricolor de Aço tenta contratação de centroavante uruguaio

Fernanda Alves e Vladimir Marques 21 de Fevereiro de 2026