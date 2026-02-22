Tragédia na NFL: atleta é encontrado morto e liga se manifesta

Rondale Moore, wide receiver, foi encontrado sem vida neste sábado (21) na área de New Albany, nos Estados Unidos. A confirmação da morte foi divulgada nas redes sociais pelo Minnesota Vikings, última equipe a que o jogador esteve vinculado, e pela própria NFL.

Em nota, os Vikings lamentaram a morte do atleta e prestaram solidariedade aos familiares dele.

"Estamos profundamente tristes com a morte de Rondale Moore. Enquanto trabalhamos para entender os fatos, conversamos com a família de Rondale para oferecer condolências e todo o apoio do Minnesota Vikings", afirma o time em texto.

A NFL também se manifestou:

"A NFL lamenta profundamente o falecimento do recebedor Rondale Moore, aos 25 anos. Nossos pensamentos e condolências estão com sua família e entes queridos."

Selecionado na segunda rodada do NFL Draft 2021 pelo Arizona Cardinals, Moore também atuou pelo Atlanta Falcons antes de se juntar aos Vikings na pré-temporada de 2025.

Uma séria contusão no joelho esquerdo, sofrida logo na estreia da pré-temporada, afastou o jogador das atividades. Antes disso, o wide receiver já havia ficado fora de toda a temporada de 2024 pelo Atlanta Falcons devido a um problema no joelho direito.

