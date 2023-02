Tom Brady anuncia aposentadoria do futebol americano pela segunda vez

Tom Brady anunciou novamente que vai se aposentar do futebol americano. O astro do esporte não conseguiu vaga com o Tampa Bay Buccaneers para o Superbowl LVII e fez o comunicado pelas redes socicais.

"Vou falar direto ao ponto: estou me aposentando, para sempre. Foi um processo enorme da última vez, então agora eu só liguei a câmera e comecei a falar. Você só tem um texto enorme e emocionante de aposentadoria uma vez, e eu usei o meu no ano passado. Obrigado a todos vocês pelo apoio, minha família, meus amigos, colegas de time, torcedores, adversários. Agradeço por me deixarem viver meu maior sonho, não mudaria nada", disse o jogador em vídeo.

Primeira aposentadoria

Em 2022, Brady anunciou pela primeira vez que iria deixar o esporte. No entanto, um mês depois, desistiu e jogou mais uma temporada pela NFL. O retorno ao esporte teria sido motivo do divórcio da brasileira Gisele Bundchen.

Carreira de Tom Brady

O jogador de 46 anos finaliza a carreira com seis títulos do Superbowl. Ele foi eleito o melhor jogador da NFL três vezes, além de ter sido escolhido o melhor em cinco finais.

Brady defendeu o New England Patriots, primeiro time dele, por 20 temporadas, entre os anos 2000 e 2019. Também atuou em pelo Tampa Bay Buccaneers, onde finalizou a carreira.

Veja vídeo