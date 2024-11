Tribunal de Justiça Desportiva agrava punição a jogador envolvido em manipulação de resultado

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE) agravou a punição aplicada a Ewerton da Silva Souza, ex-jogador do Itarema, envolvido em um esquema de manipulação do jogo entre Tianguá e Itarema, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Cearense 2024. O pedido foi feito pela Federação Cearense de Futebol (FCF). A suspensão do atleta subiu de 270 para 330 dias. O jogador também terá que pagar uma multa no valor de R$ 50 mil.

Na reta final do primeiro tempo, o jogador protagonizou lances suspeitos, perdendo o domínio da bola facilmente para jogadores adversários perto da grande área. Ewerton foi substituído logo depois de seu time sofrer um gol, e se encaminhou para o vestiário.

VEJA O VÍDEO

Gol bizarro: jogo do Cearense Série C tem suspeita de manipulação de resultado; veja vídeohttps://t.co/8EZWqlaj95 pic.twitter.com/hMEIXYGh8o — Jogada (@diariojogada) July 15, 2024

"A decisão reafirma o compromisso da FCF com a integridade esportiva e o combate a práticas ilícitas que comprometam a integridade do futebol cearense", declararam os advogados Eugênio e Leandro Vasques.