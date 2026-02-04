10 músicas do Bad Bunny para conhecer o rapper porto-riquenho antes do Super Bowl

O nome de Bad Bunny virou onipresente nos últimos dias. Após sair do Grammy 2026 com três prêmios no domingo (1º), em Los Angeles, o porto-riquenho viu as buscas por seu nome crescerem mais de 730% no Brasil e 530% no mundo, liderando também os termos mais pesquisados no país nesta segunda-feira (2).

O timing não poderia ser mais estratégico. Além do impacto da premiação, Bad Bunny é a atração confirmada do show do intervalo do Super Bowl, neste domingo (8), no Levi’s Stadium, na Califórnia.

Para completar o pacote, o artista já tem data marcada para estrear no Brasil: dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Quem é Bad Bunny?

Bad Bunny é o nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, nascido em Vega Baja, Porto Rico. Desde que explodiu em 2016 com Soy Peor, ele deixou claro que não seria apenas mais um nome do reggaeton.

Misturando trap latino, pop, ritmos caribenhos e uma estética que desafia padrões de gênero, o cantor se transformou em um fenômeno cultural.

Sua discografia inclui álbuns que marcaram época, como YHLQMDLG, Un Verano Sin Ti e Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.

O mais recente, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025), consolidou o artista em um patamar histórico: venceu Álbum do Ano tanto no Grammy Latino quanto no Grammy, feito inédito até então.

Entre os destaques do disco está “DtMF”, hoje a música mais buscada do artista no Brasil — e uma porta de entrada perfeita para quem ainda tenta entender o tamanho do fenômeno.

Legenda: O cantor foi eleito pela revista Billboard o artista do século 21. Foto: Kevin Winter / AFP.

Muito além dos números

Bad Bunny também é presença constante em debates sociais. Suas letras abordam identidade, desigualdade, pertencimento e orgulho latino, enquanto sua postura pública o transformou em símbolo de resistência cultural.

Não à toa, foi eleito Artista Latino do Século 21 pela Billboard e liderou o ranking de artista latino mais ouvido por cinco anos consecutivos.

Em 2025, ele ainda foi o artista mais escutado do mundo no Spotify pela quarta vez, com DeBÍ TiRAR MáS FOToS se tornando o álbum global mais reproduzido do ano.

Veja as 10 músicas de Bad Bunny mais buscadas no Brasil

DtMF

BAILE INoLVIDABLE

LA MuDANZA

BOKeTE

EoO

NUEVAYoL

TURiSTA

Moscow Mule

VOY A LLeVARTE PA PR

I Like It