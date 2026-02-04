Ricky Martin escreve carta aberta a Bad Bunny após vitória no Grammy

Ricky Martin demonstrou publicamente sua admiração por Bad Bunny após o sucesso do cantor no Grammy. Em uma carta aberta publicada no jornal porto-riquenho El Nuevo Día e compartilhada também no Instagram, o artista celebrou as conquistas do compatriota, que venceu três categorias na premiação.

No último domingo (1º), Bad Bunny levou os troféus de melhor performance musical global por “EoO”, melhor álbum de música urbana e álbum do ano com “Debí tirar más fotos”. A vitória marcou um feito inédito: foi a primeira vez que um disco totalmente em espanhol conquistou a principal categoria do Grammy.

Em sua mensagem, Ricky destacou o significado pessoal e cultural do momento. “Benito, irmão, ver você ganhar três prêmios Grammy, sendo um deles o de álbum do ano com uma produção inteiramente em espanhol, me tocou profundamente. Não apenas como artista, mas como um porto-riquenho que percorreu palcos pelo mundo levando consigo sua língua, seu sotaque e sua história”, escreveu.

Ao longo do texto, o cantor também reforçou a importância coletiva da conquista. “Quando um dos nossos vence, todos nós vencemos”, afirmou.

Com 54 anos, Ricky Martin é considerado um dos pioneiros da música latina no mercado internacional. Revelado ainda jovem no grupo Menudo, ele construiu uma carreira solo de grande sucesso, marcada por hits como “Livin’ la vida loca”, e já vendeu mais de 70 milhões de discos no mundo. Ao longo da trajetória, venceu dois prêmios Grammy.

Discurso

Na carta, o artista também comentou o discurso de Bad Bunny durante a cerimônia, especialmente ao abordar temas sociais e a defesa da comunidade imigrante. “O que mais me tocou ao ver você ali, no palco do Grammy, foi o silêncio de toda a plateia quando você falou.

Quando você defendeu a comunidade imigrante, quando denunciou um sistema que persegue e separa, você falou a partir de um lugar que conheço muito bem, esse lugar onde medo e esperança coexistem, onde milhões vivem entre línguas, fronteiras e sonhos adiados”, escreveu.

Ricky ainda destacou o impacto da trajetória do colega para as novas gerações. “Essa conquista é para uma geração a qual você ensinou que sua identidade não é negociável e que o sucesso não é incompatível com a autenticidade. Do fundo do coração, de um boricua para outro, com respeito e amor, eu te agradeço por nos lembrar que, quando um dos nossos vence, todos nós vencemos”, concluiu.