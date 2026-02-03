Cantor gospel Ron Kenoly morre aos 81 anos

O cantor gospel Ron Kenoly morreu nesta terça-feira (3), aos 81 anos. O falecimento foi comunicado pelo produtor musical Bruno Miranda, por meio do perfil oficial do artista norte-americano nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Ron tinha uma carreira consolidada no gospel, e em sua trajetória como músico e pregador, já viajou para mais de 120 países.

Em 2024, ele veio ao Brasil e gravou um show ao vivo na Igreja Batista do Bacacheri (IBB), em Curitiba, no Paraná. O músico evangélico brasileiro Eli Soares lamentou a morte do artista, o qual ele considerava ídolo.

"Hoje nos despedimos de um gigante da adoração. Ron Kenoly marcou gerações, influenciou o mundo e apontou milhões para Jesus. Tive a honra de conhecê-lo. Sua voz se cala na terra, mas o legado de adoração ecoa na eternidade", escreveu Soares em suas redes sociais.

Trajetória religiosa e família

A trajetória religiosa de Ron começou quando ele tinha 33 anos. Ele lançou mais de 20 álbuns, e era conhecido como uma das vozes mais influentes da adoração cristã contemporânea.

O estadunidense deixa três filhos, do primeiro casamento com Tavi Kenoly, com quem foi casado por 42 anos. O casamento atual de Ron era com Diana Kenoly, desde 2014.