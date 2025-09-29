Diário do Nordeste
Bad Bunny será atração principal do Super Bowl 2026

A 60ª edição contará com o cantor porto-riquenho como artista principal para o show de intervalo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
À esquerda, selfie de Bad Bunny, homem pardo de cabelo preto cacheado curto e barba e bigode pretos, com faixa branca no cabelo e blusa de botão listrada. À direita, post de divulgação, com silhueta do cantor em cima de trave de futebol americana. Ao fundo, um pôr do sol.
Legenda: Esta será a segunda participação do cantor porto-riquenho no evento da NFL.
Foto: Redes Sociais/Divulgação.

O cantor Bad Bunny, em ascensão no cenário musical global, foi confirmado como a atração principal do show de intervalo do Super Bowl 2026, que acontecerá no dia 8 de fevereiro nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelas redes sociais do artista, do evento e dos patrocinadores, nesse domingo (28).

O Super Bowl é a final da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), o jogo mais assistido todos os anos no país. Essa será a 60ª edição, que acontecerá em Santa Clara, no estado da Califórnia.

Bad Bunny no Super Bowl

Rapper porto-riquenho e vencedor de três Grammys, esta será a segunda participação de Bad Bunny no evento. Ainda em 2020, ele foi convidado do espetáculo comandado por Shakira e Jennifer Lopez.

No comunicado oficial da NFL, Bad Bunny destacou a empolgação em retornar como atração principal para o show de intervalo. "Isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história. Vá e diga a sua avó que seremos o SHOW DO INTERVALO DO SUPER BOWL".

Nos últimos tempos, Bad Bunny chegou a excluir os Estados Unidos da próxima turnê, "Debí tirar más fotos", por conta da política anti-imigração imposta pelo presidente Donald Trump. O artista temeu que o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) se aproveitasse de seus shows para prender e deportar latinos presentes.

Relembre artistas que já comandaram o show do intervalo

Apesar de o evento ter tido início em 1967, as atrações do intervalo do Super Bowl não foram sempre artistas famosos, mas, sim, bandas universitárias. Foi somente nos anos de 1990 que esse cenário começou a mudar.

Diário do Nordeste separou cinco nomes que deixaram sua marca no intervalo da partida:

Michael Jackson

O rei do pop foi o primeiro grande artista a marcar presença no palco do Super Bowl, ainda em 1993. Com um show de ilusões, Michael subiu ao palco e performou hits como "Billie Jean" e "Black or White".

Além dos próprios sucessos, o artista deu espaço e voz para mais de 3 mil crianças subirem ao palco e cantarem "We Are The World", passando uma mensagem de união e paz entre os diferentes povos e emocionando o público presente.

U2

A banda de rock irlandesa foi a atração do Super Bowl de 2002. Os integrantes optaram por um espetáculo minimalista e que homenageasse as vítimas do 11 de setembro, atentado ocorrido meses antes.

Ao final da performance, que contou com "Beautiful Day" e "MLK", um banner projetou os nomes de todas as vítimas dos ataques. Essa é considerada uma das apresentações mais importantes da carreira do U2 e de todo o Super Bowl.

Lady Gaga

Sem surpresas, a cantora norte-americana levou o público do Super Bowl 2017 à loucura com uma performance icônica. Gaga começou a apresentação descendo do teto do estádio, que foi aberto durante o show de intervalo apenas para ela.

Com uma super produção, ela emocionou durante 15 minutos, com hits como "Poker Face", "Bad Romance" e "Born This Way". O espetáculo também era esperado por se acreditar que Gaga faria protestos contra o então presidente Donald Trump, mas isso não aconteceu.

Rihanna

O show de 2023 fez com que a cantora entrasse para o "Guiness Book", o Livro de Recordes, por ter atingido a maior audiência para TV até aquele ano. O espetáculo marcou o retorno da artista aos palcos após mais de cinco anos.

Além de performar sucessos como "Umbrella" e "Diamonds", Rihanna finalizou a apresentação anunciando estar grávida do segundo filho com o rapper A$AP Rocky.

Kendrick Lamar

O rapper norte-americano, que se apresentou no ano passado, detém o recorde de performance mais assistida da história do Super Bowl.

Após as polêmicas que envolveram seu nome e o de Drake, Lamar bombou na apresentação com o hit "Not Like Us", uma resposta direta ao outro rapper. O artista foi o primeiro rapper solo a performar no evento da NFL.

