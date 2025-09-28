Com 'The Witcher' e 'It: Bem Vindos a Derry', veja lançamentos dos streamings em outubro

A chegada do mês de outubro promete o lançamento de filmes e séries em todas as plataformas de streaming. Conhecido como "Spooky Season", ou "Temporada Assustadora" em português, o mês marca os preparativos para o famoso Halloween, com estreias de produções de suspense e terror.

Além das queridinhas para entrar no clima do Dia das Bruxas, outubro trará uma mistura de gêneros cinematográficos para todos os gostos. Animações, reality shows, comédias românticas, fantasias e dramas estão programados para dominarem as telas dos streamings no decorrer do mês.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou uma lista com os principais lançamentos de outubro em diversas plataformas de streaming. Confira a seguir:

Estreias da Netflix

The Witcher - 4ª temporada

A série fez sua estreia em 2019 e já é uma das mais aclamadas pelo público. Inspirada nos livros de fantasia do escritor polonês Andrzej Sapkowski, a produção conta a história do mutante Geralt de Rívia, um bruxo que luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas, muitas vezes, podem ser mais perversas que criaturas selvagens.

Após três temporadas de sucesso, o lançamento da próxima parte está marcado para 30 de outubro. Veja o teaser a seguir:

Monstro: A História de Ed Gein

A nova série contará a história real de um assassino em série e ladrão de túmulos que existiu nos Estados Unidos. Ed Gein foi inspiração para algumas das produções de assassinos mais icônicas de toda Hollywood.

O lançamento chega nas telas da Netflix no início do mês, dia 3 de outubro. Confira o trailer abaixo:

Caramelo

O filme brasileiro também está entre as estreias do próximo mês. Protagonizado por Rafa Vitti e pelo cachorro Amendoim, a produção promete seguir o clássico padrão de mostrar como o cão é o melhor amigo do homem, mas com um toque brasileiro e com a valorização do famoso vira-lata caramelo, presente em todo o País.

"Caramelo" é uma produção original Netflix prevista para estrear no dia 8 de outubro.

Confira mais lançamentos da Netflix

Filmes

Steve - 3 de outubro

Patos - 4 de outubro

Godzilla e Kong: o Novo Império - 4 de outubro

Casa de Dinamite - 24 de outubro

A Mulher na Cabine 10 - 10 de outubro

Séries

A Nova Força - 3 de outubro

Animal - 3 de outubro

Gênio dos Desejos - 3 de outubro

A Vingança de Anália (2ª temporada) - 6 de outubro

Medo Real - 7 de outubro

Isso é bolo? Halloween - 8 de outubro

Boots - 9 de outubro

A Diplomata (3ª temporada) - 16 de outubro

Naruto Shippuden (18ª temporada) - 20 de outubro

Ninguém Quer (2ª temporada) - 23 de outubro

Estreias do Prime Vídeo

John Candy: I Like Me

O streaming traz um documentário sobre a vida de John Candy, ator e comediante canadense, dentro e fora das câmeras. A produção conta com vídeos inéditos, acesso à família e depoimentos de colaboradores.

"John Candy: I Like Me" estreia dia 10 de outubro no Prime Vídeo. Confira o trailer:

Tremembé

A nova série criminal é mais uma das produções brasileiras a fazer sua estreia no mês de outubro. Protagonizado por Marina Ruy Barbosa, que vive Suzane von Richtofen, e Carolina Garcia, que dá vida a Elize Matsunaga, a trama será envolta na rotina do presídio do Tremembé, em São Paulo.

Baseado nas obras "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido”, “Suzane: assassina e manipuladora” e “Tremembé: O Presídio dos Famosos, do jornalista Ulisses Campbell, a série estreia dia 31 de outubro no streaming. Confira o trailer a seguir:

Confira mais estreias do Prime Vídeo

Jogo Sujo - 1º de outubro

Nossa Culpa - 16 de outubro

Hedda - 29 de outubro

Estreias da HBO MAX

It: Bem Vindos a Derry

Do mesmo universo dos filmes "It: A Coisa" e "It - Capítulo Dois", a nova série da HBO MAX retornará a trama do assustador palhaço Pennywilse, com Bill Skarsgård voltando ao papel.

A produção promete mostrar as origens de Pennywise ainda nos anos de 1960, 27 anos antes do período dos filmes. "It: Bem Vindos a Derry" é baseada nos interlúdios da obra literária "It", de Stephen King.

A estreia da nova série de terror será perto do Halloween, em 26 de outubro. Confira o trailer a seguir: