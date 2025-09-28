Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com 'The Witcher' e 'It: Bem Vindos a Derry', veja lançamentos dos streamings em outubro

O mês marca a época do Halloween e a chegada de novas temporadas de séries queridinhas pelo público

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Três fotos em colagem. À esquerda, mulher branca com cabelo castanho e blusa azul escura. Ao meio, palhaço Pennywilse, com cara branca e traços vermelhos da maquiagem, testa grande e cabelo laranja. À direita, homem branco de cabelo branco e longo.
Legenda: Confira os lançamentos do mês de algumas das plataformas de streaming.
Foto: Divulgação.

A chegada do mês de outubro promete o lançamento de filmes e séries em todas as plataformas de streaming. Conhecido como "Spooky Season", ou "Temporada Assustadora" em português, o mês marca os preparativos para o famoso Halloween, com estreias de produções de suspense e terror.

Além das queridinhas para entrar no clima do Dia das Bruxas, outubro trará uma mistura de gêneros cinematográficos para todos os gostos. Animações, reality shows, comédias românticas, fantasias e dramas estão programados para dominarem as telas dos streamings no decorrer do mês.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou uma lista com os principais lançamentos de outubro em diversas plataformas de streaming. Confira a seguir:

Estreias da Netflix

The Witcher - 4ª temporada

A série fez sua estreia em 2019 e já é uma das mais aclamadas pelo público. Inspirada nos livros de fantasia do escritor polonês Andrzej Sapkowski, a produção conta a história do mutante Geralt de Rívia, um bruxo que luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas, muitas vezes, podem ser mais perversas que criaturas selvagens.

Veja também

teaser image
Zoeira

Confira 5 lançamentos da semana na Netflix

teaser image
Zoeira

Atirador dispara contra Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Após três temporadas de sucesso, o lançamento da próxima parte está marcado para 30 de outubro. Veja o teaser a seguir:

Monstro: A História de Ed Gein

A nova série contará a história real de um assassino em série e ladrão de túmulos que existiu nos Estados Unidos. Ed Gein foi inspiração para algumas das produções de assassinos mais icônicas de toda Hollywood.

O lançamento chega nas telas da Netflix no início do mês, dia 3 de outubro. Confira o trailer abaixo:

Caramelo

O filme brasileiro também está entre as estreias do próximo mês. Protagonizado por Rafa Vitti e pelo cachorro Amendoim, a produção promete seguir o clássico padrão de mostrar como o cão é o melhor amigo do homem, mas com um toque brasileiro e com a valorização do famoso vira-lata caramelo, presente em todo o País.

"Caramelo" é uma produção original Netflix prevista para estrear no dia 8 de outubro.

Confira mais lançamentos da Netflix

Filmes

  • Steve - 3 de outubro
  • Patos - 4 de outubro
  • Godzilla e Kong: o Novo Império - 4 de outubro
  • Casa de Dinamite - 24 de outubro
  • A Mulher na Cabine 10 - 10 de outubro

Séries

  • A Nova Força - 3 de outubro
  • Animal - 3 de outubro
  • Gênio dos Desejos - 3 de outubro
  • A Vingança de Anália (2ª temporada) - 6 de outubro
  • Medo Real - 7 de outubro
  • Isso é bolo? Halloween - 8 de outubro
  • Boots - 9 de outubro
  • A Diplomata (3ª temporada) - 16 de outubro
  • Naruto Shippuden (18ª temporada) - 20 de outubro
  • Ninguém Quer (2ª temporada) - 23 de outubro

Estreias do Prime Vídeo

John Candy: I Like Me

O streaming traz um documentário sobre a vida de John Candy, ator e comediante canadense, dentro e fora das câmeras. A produção conta com vídeos inéditos, acesso à família e depoimentos de colaboradores. 

"John Candy: I Like Me" estreia dia 10 de outubro no Prime Vídeo. Confira o trailer:

Tremembé

A nova série criminal é mais uma das produções brasileiras a fazer sua estreia no mês de outubro. Protagonizado por Marina Ruy Barbosa, que vive Suzane von Richtofen, e Carolina Garcia, que dá vida a Elize Matsunaga, a trama será envolta na rotina do presídio do Tremembé, em São Paulo.

Baseado nas obras "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido”, “Suzane: assassina e manipuladora” e “Tremembé: O Presídio dos Famosos, do jornalista Ulisses Campbell, a série estreia dia 31 de outubro no streaming. Confira o trailer a seguir:

Confira mais estreias do Prime Vídeo

  • Jogo Sujo - 1º de outubro
  • Nossa Culpa - 16 de outubro
  • Hedda - 29 de outubro

Estreias da HBO MAX

It: Bem Vindos a Derry

Do mesmo universo dos filmes "It: A Coisa" e "It - Capítulo Dois", a nova série da HBO MAX retornará a trama do assustador palhaço Pennywilse, com Bill Skarsgård voltando ao papel.

A produção promete mostrar as origens de Pennywise ainda nos anos de 1960, 27 anos antes do período dos filmes. "It: Bem Vindos a Derry" é baseada nos interlúdios da obra literária "It", de Stephen King.

A estreia da nova série de terror será perto do Halloween, em 26 de outubro. Confira o trailer a seguir:

Assuntos Relacionados
Temperatura Máxima exibe o filme 'Guardiões da Galáxia' hoje (28/09)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Guardiões da Galáxia' hoje (28/09)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'

Redação
Há 12 minutos
Três fotos em colagem. À esquerda, mulher branca com cabelo castanho e blusa azul escura. Ao meio, palhaço Pennywilse, com cara branca e traços vermelhos da maquiagem, testa grande e cabelo laranja. À direita, homem branco de cabelo branco e longo.
Zoeira

Com 'The Witcher' e 'It: Bem Vindos a Derry', veja lançamentos dos streamings em outubro

O mês marca a época do Halloween e a chegada de novas temporadas de séries queridinhas pelo público

Redação
Há 1 hora
Daniel e Simone conversam com uma vista de pastagem ao fundo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' com Daniel traz entrevista com Simone Mendes neste domingo (28/09)

Cantora segue em participação especial na atração e se emociona ao relembrar trajetória de sucesso

Redação
28 de Setembro de 2025
Nélson Araújo e Helen Martins, apresentadores do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural destaca potencial agrícola da cannabis neste domingo (28)

Programa será exibido após o 'Auto Esporte'

Redação
28 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Setembro de 2025
Marília Mendonça se apresentando no palco do Altas Horas
Zoeira

'Altas Horas' homenageia Marília Mendonça neste sábado (27/09)

Programa comandado por Serginho Groisman irá relembrar participações marcantes da Rainha da Sofrência

Redação
27 de Setembro de 2025
Casal posa de forma descontraída à beira-mar durante o pôr do sol. O homem, de cabelos cacheados e barba, veste uma camisa clara e segura a mulher no colo. Ela usa uma roupa rosa-clara, brincos dourados e está com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, fazendo careta com a língua de fora e sorrindo. Ao fundo, há outras pessoas conversando próximas a uma estrutura de palha, com o mar e palmeiras ao longe.
Zoeira

Selena Gomez e Benny Blanco se casam neste sábado em cerimônia luxuosa na Califórnia

Para garantir o sigilo e a privacidade do evento, os noivos organizaram um esquema logístico especial

Redação
27 de Setembro de 2025
As autoridades mantêm sigilo sobre as razões que levaram à prisão do ator Noel Clarke
Zoeira

Ator Noel Clarke é preso em Londres; investigação segue sob sigilo

Agentes recolheram documentos e equipamentos eletrônicos na residência do artista

Redação
27 de Setembro de 2025
A foto mostra três homens sorrindo, posando lado a lado em um ambiente interno.
Zoeira

Caldeirão com Mion traz entrevista exclusiva com Backstreet Boys neste sábado (27)

Entrevista exclusiva e quadros de sucesso agitam a atração deste sábado

Redação
27 de Setembro de 2025