Stranger Things: saiba quem morre e o que acontece no final da saga

Último episódio da série foi lançado nas últimas horas de 2025.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ilustração com vários adolescentes e adultos em clima de suspense, em tons de vermelho e preto; ao centro, uma garota estende as mãos como se tivesse poderes, enquanto figuras sombrias e uma criatura ameaçadora surgem ao fundo.
Legenda: Episódio final de Stranger Things foi lançado no último dia de 2025.
Foto: Reprodução/Netflix.

Quase dez anos depois do lançamento, Stranger Things chegou ao fim nesta quarta-feira (31). O episódio final da saga protagonizada por Eleven (Millie Bobby Brown) foi lançado pela Netflix às 22 horas do último dia de 2025 e fechou a história iniciada em 2016. 

Com 2 horas e 8 minutos de duração, a produção narra não apenas o desfecho da protagonista e do grupo de amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp), Lucas e Max (Sadie Sink) como também o do grande vilão da saga, o Vecna  (Jamie Campbell Bower) – que foi revelado se tratar de Henry Creel (também Jamie Campbell Bower). 

Saiba qual o desfecho da história e, claro, cuidado com os spoilers. 

O passado de Henry/Vecna

Esse episódio revela que o vilão e o Devorador de Mentes são, na verdade, um só. 

Primeiro jovem a passar por experiências no laboratório de Hawkins, Henry teve contato com a pedra que tinha conexão com o Devorador de Mentes. Assim como Will, ele abriu a maleta na caverna, porém jamais resistiu a se juntar ao monstro. 

Henry inclusive pega a maleta após levar um tiro e mata o detentor dela com pedradas na cabeça. 

Logo depois, ele toca o elemento e decide se unir ao Devorador de mentes para tentar levar o Abismo ao mundo real e criar uma nova realidade. 

Cena de terror em ambiente escuro e avermelhado: um adolescente olha assustado enquanto uma criatura humanoide de aparência deformada e coberta por veias e matéria orgânica toca seu rosto de forma ameaçadora.
Legenda: O Vecna em cena com Will
Foto: Divulgação/Netflix.

Eleven versus Vecna

Eleven consegue impedir a colisão do Abismo com o mundo real, que era o grande objetivo de Vecna. Logo depois, ela enfrenta o vilão dentro do gigantesco Devorador de Mentes, enquanto o restante do grupo ataca a criatura do lado de fora.

Will entra na mente de Vecna para ajudar Eleven e, assim, o vilão acaba sofrendo golpes fatais. Mas é de Joyce (Winona Ryder) a responsabilidade de finalizar a batalha: ela dá o golpe final e decapita Vecna com um machado.

O que acontece com Eleven?

A grande protagonista da série, Eleven tem um final ambíguo. Ao final da batalha com Vecna, tudo indicava que ela teria se sacrificado quando a bomba explodiu, destruindo Mundo Invertido e fechando definitivamente a passagem. 

Contudo, ao final do episódio, enquanto fazem uma mesa de Dungeons & Dragons (D&D), Mike conta aos amigos que com ajuda da irmã Kali (Linnea Berthelsen), que usou os poderes para simular que Eleven estava no portal, Eleven teria conseguido escapar. 

Segundo Mike, Eleven estaria segura, livre e conquistando o maior objetivo: ficar longe de qualquer um que queira usá-la para experimentos, como os que passou a vida inteira. 

E o restante do grupo? 

A série termina no dia da formatura do grupo. Mike, Max, Dustin, Lucas e Will recusam um convite para a festa de formatura e preferem jogar uma campanha de D&D. O jogo acaba refletindo também o futuro dos amigos. 

Max e Lucas seguem juntos, inclusive aparecem se beijando após Hawkins voltar ao normal com a derrota de Vecna. 

Dustin é o orador da turma e faz um discurso impactante, com direito a mostrar o dedo para o diretor da escola. Will vai para a cidade grande e começa a namorar – vemos uma cena dele em um bar com um menino. 

Mike, por sua vez, se torna escritor. A última cena da série mostra Mike vendo a irmã, Holly (Nell Fisher), uma das que tinha sido sequestrada por Vecna, iniciando a própria campanha de D&D com os amigos. 

Pedido de casamento e outros finais em Stranger Things

Também há final feliz para Joyce e Hopper. Após a formatura, os dois vão para um encontro no Enzo's, no qual Hopper pede a mão de Joyce em casamento. Ele também propõe que os dois saiam de Hawkins e se mudem para uma cidade mais perto da praia. 

Cena de série em ambiente interno: um homem de bigode, usando camisa estampada, e uma mulher de cabelo castanho segurando papéis aparecem lado a lado, ambos com expressões de surpresa e preocupação diante de algo fora de quadro.
Legenda: Juntos há várias temporadas, Hooper e Joyce tem final feliz.
Foto: Divulgação Netflix

O quarteto Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke) também tem um último encontro, no telhado da WSQK. 

Steve agora é professor de educação sexual no colégio e treinador de beisebol, enquanto Jonathan está envolvido num projeto de cinema na NYU, no qual tenta produzir um filme anticapitalista canibalista.

Já Nancy abandona a faculdade de jornalismo para seguir trabalhando em um jornal e Robin passa a estudar em Smith, em busca de uma carreira acadêmica. 

Quem morre no final de Stranger Things? 

Além de Vecna/Henry, quem também morre no último episódio da série é a irmã de Eleven, Kali. Ela é capturada pelos militares, junto com Hopper, ainda no Mundo Invertido. 

Eles querem saber onde Eleven está escondida, mas nenhum dos dois fala nada. A máquina que inibe os poderes de Eleven e Kali é destruída, mas antes de conseguir escapar, Kali é atingida por um tiro e morre nos braços da irmã. 

