'Casei com uma princesa’, diz Benny Blanco em post sobre casamento com Selena Gomez

A união do casal foi oficializada neste sábado (27), em uma cerimônia privada e luxuosa na cidade de Montecito

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Benny Blanco e Selena Gomez.
Legenda: No fim de agosto, Selena celebrou sua despedida de solteira em Cabo San Lucas, no México.
Foto: Reprodução / Redes scoiais.

“Casei com uma princesa da Disney da vida real”, publicou o produtor musical Benny Blanco, marido da cantora e atriz Selena Gomez, em publicação em seu Instagram, na tarde deste domingo (28).

A postagem é a primeira do artista sobre o casamento dos dois. A legenda emotiva é acompanhada por um carrossel de fotos dos dois, durante o casamento e em outros momentos da rotina do casal.

A união do casal foi oficializada neste sábado (27), em uma cerimônia privada e luxuosa na cidade de Montecito, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com portais norte-americanos como TMZ, PageSix e Entertainment Tonight, o casamento foi um dos mais aguardados do ano e contou com a presença de diversas celebridades.

A cerimônia aconteceu em meio a um cenário glamouroso, cercado por palmeiras típicas da região e com estruturas sofisticadas montadas exclusivamente para o evento.

Segundo informações do TMZ, o local conta com lounges ao ar livre, espaços para coquetéis e cozinhas gourmet temporárias, prontas para receber os mais de 170 convidados.

Para garantir o sigilo e a privacidade do evento, os noivos organizaram um esquema logístico especial. Os convidados ficaram hospedados no resort El Encanto, em Santa Barbara, que foi reservado integralmente para a ocasião.

Preparativos

No fim de agosto, Selena celebrou sua despedida de solteira em Cabo San Lucas, no México. Na ocasião, ela esteve acompanhada de amigas próximas, entre elas Ashley Cook, Raquelle Stevens e sua prima Priscilla Marie — todas fora do círculo de celebridades.

Um detalhe que chamou a atenção foi a ausência de Brooklyn Beckham e sua esposa, Nicola Peltz, antigos amigos próximos de Selena. Fontes do PageSix indicam que o casal não participará do evento, alegando compromissos profissionais de Nicola relacionados à pré-produção de um novo filme.

Por motivos de segurança, Taylor Swift optou por não se hospedar no mesmo hotel que os demais convidados. A cantora alugou uma residência próxima ao local da cerimônia, conforme informou o PageSix.

Montecito, local escolhido para o casamento, é conhecido por sua exclusividade e por abrigar mansões de diversas celebridades. A região, próxima a Hollywood, oferece o cenário ideal para eventos privados de alto padrão, como o que está sendo realizado por Selena e Benny.

A celebração do casal não se limita à cerimônia. Fontes próximas revelaram que o evento se estenderá por dois dias, com o jantar de ensaio na sexta-feira e o casamento neste sábado. O transporte dos convidados será inteiramente coordenado pela equipe dos noivos.

