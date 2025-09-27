Uma cena exibida nesta semana em Vale Tudo intrigou os fãs da novela global. No capítulo da última quinta-feira (25), a personagem Solange Duprat, que está grávida de gêmeos, apareceu sem barriga, indicando um erro de continuidade da produção.

Após diversas publicações nas redes sociais apontarem a gafe, a atriz Alice Weggman, que interpreta a personagem, se pronunciou sobre o assunto em seu perfil no Instagram. Segundo ela, não houve nenhum erro, apenas uma ilusão causada pelo figurino que usou no dia, que teria diminuído a prótese usada para a gravidez fictícia.

"Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí, que a Solange apareceu sem barriga. Eu estava de barriga, gente, eu juro por Deus que estava com a barriga", brincou, em um vídeo publicado nos Stories.

Veja também Zoeira Morte de Odete Roitman é gravada no Copacabana Palace; assista Zoeira Miguel Falabella retorna às novelas em 'Três Graças' após duas décadas longe do gênero

A artista explicou que a calça usada na cena, de cintura alta, com elástico grosso e cor escura, teria deixado a barriga "menos à mostra", o que acontece em outras cenas de Vale Tudo.

"É por isso também que eu fico segurando a barriga em quase toda cena, que é pra vocês verem que a barriga tá lá. Aí, quando eu não fico segurando a barriga, vocês reclamam que a barriga não tá lá", afirmou, em meio a risadas.

"Eu uso a barriga toda santa vez, não tem essa não. Não esqueceram de botar não, ela tá lá, eu juro", concluiu.