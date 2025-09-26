Miguel Falabella retorna às novelas em 'Três Graças' após duas décadas longe do gênero

Após mais de duas décadas longe das novelas, o ator e autor Miguel Falabella, 68, volta ao gênero em grande estilo. Ele integra o elenco de "Três Graças" — trama de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, que estreia em outubro.

Na história, Miguel é o dono de galeria Kasper Damatta, que divide a sociedade com o marido João Rubens (Samuel de Assis).

Apaixonados pelo universo artístico, os dois criam juntos a filha Maggye (Mell Muzzillo), uma jovem estudante de Design, doce e determinada, que carrega consigo a gratidão pelos pais, que a adotaram ainda criança.

Retorno como ator

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (26), Falabella contou da importância do novo papel.

Bom, primeiro fiquei muito, muito, muito honrado pelo convite, porque realmente eu não fazia a novela desde o início do século XXI, desde 2000 e pouco. Continuei fazendo televisão, mas seriados, enfim, meus produtos Miguel Falabella Ator

Na avaliação do ator, o personagem "é muito interessante, porque dentro dessa trama, esse casal homossexual, é aparentemente a família mais funcional da trama. Eles têm uma família estruturada".

Ainda na avaliação de Fallabella a obra "retrata a diversidade de uma maneira bacana".

Sem poder revelar muitos detalhes, o ator contou que gravou poucas cenas até o momento, mas exaltou a produção da obra.

"Uma ressalva para o cenário que é dos mais bonitos que eu já vi na minha longa trajetória televisiva. É um cenário esplendoroso. E tem sido muito agradável. Eu gravei pouco, eu gravei, na verdade, três dias de estúdio", concluiu o ator.