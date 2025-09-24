Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Muitas falas de Grazi Massafera em Três Graças vão virar meme', diz Aguinaldo Silva

Autor relembrou sucesso de 'Senhora do Destino' e falou sobre futuro de personagem por meio de posts na internet

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Zoeira
Grazi Massafera será Arminda em 'Três Graças'
Legenda: Grazi Massafera será Arminda em 'Três Graças'
Foto: Divulgação/Globo/ Estevam Avella

Os autores Aguinaldo Silva e Zé Dassilva, em coletiva de imprensa da novela "Três Graças", nesta terça-feira (24), falaram que a relação entre novelas, memes e plataformas de streaming já é um fenômeno e impossível de ignorar.

Em resposta sobre os novos hábitos de consumo, os escritores comentaram como a audiência deixou de se concentrar apenas na TV aberta e passou a ser medida também pela repercussão em redes sociais.

Aguinaldo lembrou o caso clássico de Nazaré Tedesco, vilã vivida por Renata Sorrah em "Senhora do Destino": “Eu não imaginava que a Nazaré se tornasse um ícone da internet. Hoje dizem que ela é a rainha dos memes. A própria Renata fala que, depois de tantos trabalhos, acabou ficando conhecida como ‘a mulher dos memes’”.

Veja também

teaser image
Zoeira

Conheça os atores de 'Três Graças', nova novela das 9 da Globo

teaser image
Zoeira

Niara Meirele desfila em Paris a convite do estilista Ivanildo Nunes

O autor acredita que, embora não escreva com a intenção de criar frases virais, a própria linguagem das novelas atuais já favorece esse tipo de repercussão. "Eu tenho certeza de que muitas falas da Arminda (Grazi Massafera) vão virar meme, não é intencional, mas a gente vai se apossando da linguagem nova".

Já Zé Dassilva vê os memes como um reflexo espontâneo do público. “Às vezes até penso: será que isso aqui pode virar meme? Mas a internet tem um estilo próprio de descobrir memes. Às vezes algo que você nem imaginava explode, e o que parecia ter cara de viral passa batido".

Segundo Dassilva, hoje "se assiste TV com o celular na mão". Para ele, as pessoas comentam no WhatsApp, no Twitter, e isso é um termômetro da força do personagem. É como se o meme fosse uma prova de que ele está vivo e dialogando com a sociedade.

"Eu acho que isso também é como se fosse um realmente um termômetro de que o personagem tá vivo. O personagem tá tá tendo uma aceitação ou uma um uma reverberação boa, né? Também associando não só o trabalho do texto, mas também da direção e do trabalho dos atores e atrizes", diz Dassilva. 

O folhetim "Três Graças", criado e escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva com direção artística de Luiz Henrique Rios, estreia no dia 20 de outubro, substituindo "Vale Tudo". 

Assuntos Relacionados
Grazi Massafera será Arminda em 'Três Graças'
Zoeira

'Muitas falas de Grazi Massafera em Três Graças vão virar meme', diz Aguinaldo Silva

Autor relembrou sucesso de 'Senhora do Destino' e falou sobre futuro de personagem por meio de posts na internet

João Lima Neto
Há 54 minutos
Niara Meirele é apresentadora do programa Se Liga da TV Verdes Mares. Ela também atua como modelo e é querida pelo mercado publicitário
Zoeira

Niara Meirele desfila em Paris a convite do estilista Ivanildo Nunes

Artesãs do Cariri participaram da criação de looks que serão usados na Europa

João Lima Neto
Há 2 horas
Cena do filme Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!, com Paulo Gustavo e Monica Martelli.
Zoeira

TV Globo exibe Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou! na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 24/9

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 24/9 traz Monica Martelli e Paulo Gustavo em filme campeão de bilheteria

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Rafa Kalimann está grávida da primeira filha
Zoeira

Rafa Kalimann revela que a filha terá sobrenome artístico

Apresentadora confirmou que pretende registrar a primeira herdeira como Zuza Kalimann

Redação
24 de Setembro de 2025
imagem mostra o ator Marcos Palmeira e o cantor Belo caracterizados como personagens da próxima novela, três graças.
Zoeira

Gracyanne elogia estreia de Belo como ator em novela da Globo

O elogio aconteceu em meio ao processo de divórcio litigioso

Redação
24 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir.

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Marlon tenta conter Kami.

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Diná vai até a casa de Ismael com Mauro e um segurança.

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem.

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Colagem mostra imagens de Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily, participantes de A Fazenda 17 que disputam a Prova do Fazendeiro em 24 de setembro de 2025, usando chapéus de fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'?

O ganhador da dinâmica se livra da roça e volta para a disputa poderoso

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily na primeira roca de a fazenda
Zoeira

Quem está na primeira roça de 'A Fazenda'? Veja como foi votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da berlinda e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (24)

Redação
24 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025