'Muitas falas de Grazi Massafera em Três Graças vão virar meme', diz Aguinaldo Silva

Os autores Aguinaldo Silva e Zé Dassilva, em coletiva de imprensa da novela "Três Graças", nesta terça-feira (24), falaram que a relação entre novelas, memes e plataformas de streaming já é um fenômeno e impossível de ignorar.

Em resposta sobre os novos hábitos de consumo, os escritores comentaram como a audiência deixou de se concentrar apenas na TV aberta e passou a ser medida também pela repercussão em redes sociais.

Aguinaldo lembrou o caso clássico de Nazaré Tedesco, vilã vivida por Renata Sorrah em "Senhora do Destino": “Eu não imaginava que a Nazaré se tornasse um ícone da internet. Hoje dizem que ela é a rainha dos memes. A própria Renata fala que, depois de tantos trabalhos, acabou ficando conhecida como ‘a mulher dos memes’”.

O autor acredita que, embora não escreva com a intenção de criar frases virais, a própria linguagem das novelas atuais já favorece esse tipo de repercussão. "Eu tenho certeza de que muitas falas da Arminda (Grazi Massafera) vão virar meme, não é intencional, mas a gente vai se apossando da linguagem nova".

Já Zé Dassilva vê os memes como um reflexo espontâneo do público. “Às vezes até penso: será que isso aqui pode virar meme? Mas a internet tem um estilo próprio de descobrir memes. Às vezes algo que você nem imaginava explode, e o que parecia ter cara de viral passa batido".

Segundo Dassilva, hoje "se assiste TV com o celular na mão". Para ele, as pessoas comentam no WhatsApp, no Twitter, e isso é um termômetro da força do personagem. É como se o meme fosse uma prova de que ele está vivo e dialogando com a sociedade.

"Eu acho que isso também é como se fosse um realmente um termômetro de que o personagem tá vivo. O personagem tá tá tendo uma aceitação ou uma um uma reverberação boa, né? Também associando não só o trabalho do texto, mas também da direção e do trabalho dos atores e atrizes", diz Dassilva.

O folhetim "Três Graças", criado e escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva com direção artística de Luiz Henrique Rios, estreia no dia 20 de outubro, substituindo "Vale Tudo".