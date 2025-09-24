Niara Meirele desfila em Paris a convite do estilista Ivanildo Nunes

Niara Meirele, apresentadora do programa "Se Liga" da TV Verdes Mares, se prepara para subir pela primeira vez em uma passarela internacional. Aos 13 anos, ela iniciou a trajetória no mundo da moda e, agora, representará o Nordeste brasileiro em Paris, a convite do estilista Ivanildo Nunes — conhecido por transformar o artesanato cearense em peças de alta-costura.

O estilista retorna à capital francesa com duas coleções. No dia 29 de setembro, apresenta “Memórias”, no Hôtel de l’Industrie, uma releitura de um marco da carreira. Já em 2 de outubro, no Hôtel Le Marois, estreia “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”, que valoriza técnicas tradicionais do Ceará, desenvolvidas em parceria com comunidades locais.

Niara destacou a importância do convite e diz que esperou o momento adequado para dizer "sim" ao estilista — já que não foi a primeira vez que ela recebeu o convite.

O desfile em Paris marca também a primeira experiência internacional da modelo. “Esse será o ápice da minha trajetória com a moda, porque nunca desfilei fora do Brasil. Desfilar em Paris é um sonho e, sem dúvidas, um marco que abrirá muitas portas na minha carreira”, afirmou.

Apresentadora lembra primeira vez nas passarelas

Legenda: Ivanildo Nunes ao lado de Niara na Fenacce 2023 Foto: Arquivo Pessoal

A lembrança do início segue viva na memória de Niara. “Foi aos 13 anos, em Juazeiro do Norte. Desfilei para uma loja de tecidos, tinha um estilista que era responsável por desenhar os croquis para as clientes que pediam um modelo especial. Ele me viu na loja e me convidou pra desfilar. Foi uma experiência inesquecível, o meu primeiro contato com a moda começou ali”, contou.

A modelo destaca também a conexão cultural que leva consigo. “Eu cresci cercada por essa riqueza cultural. Vi minha mãe usando filé, minha avó com peças de crochê e renda, e desde cedo tive contato com artistas renomados do Ceará e do Brasil inteiro. No Cariri, convivi muito de perto com grandes mestres, como o seu Espedito Seleiro, os artistas da Associação Mestre Noza, entre tantos outros que mantêm vivas as tradições do nosso povo. Para mim, isso tem um valor imensurável”, afirmou.

Sobre a relação com a língua francesa, Niara relata que já esteve em Paris em outras ocasiões, mas não domina o idioma. “Eu falo o básico do básico, ou seja, não tenho fluência, mas como uma boa cearense, me viro. Mas uma certeza é que está nos meus planos aprender mais e me aprofundar, porque acredito que a língua abre portas para viver experiências ainda mais intensas".

Veja também Zoeira Mariana Ximenes relembra infância no Ceará e memória com bode e pé de seriguela Zoeira Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

Questionada sobre os conselhos que daria a jovens que desejam seguir carreira na moda, ela reforça a importância da persistência.

“Eu acredito muito que a moda é feita de persistência e autenticidade. Meu conselho para os jovens que sonham em estar nas passarelas é: não desistam diante das dificuldades, porque elas fazem parte do caminho. Aproveitem cada oportunidade, valorizem suas origens e se mantenham fiéis a quem vocês são, de verdade. Quando a gente acredita no próprio talento e trabalha com dedicação, portas se abrem", concluiu.

O que Ivanildo Nunes irá apresentar em Paris?

Entre os destaques está um vestido confeccionado em retilier e adornado com quase 500 pequenas imagens de santas entalhadas em madeira — Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora das Graças.

As esculturas foram feitas por duas artesãs do Cariri, uma delas com deficiência na mão, que utiliza o trabalho artesanal para custear a faculdade de Medicina.

A religiosidade, contou Ivanildo, surgiu como pedido de uma amiga artesã: incluir a representação de Nossa Senhora como símbolo de fé e resistência: “Nada mais justo do que juntar esse potencial da cultura cearense com a religiosidade, que é tão presente no Cariri e no Nordeste”, destacou.

Além do vestido de santas, outras peças também carregam referências populares e trabalhos manuais da região, reafirmando a proposta do estilista de levar o artesanato cearense às passarelas internacionais.