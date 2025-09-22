Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

Carolina Dieckmann reuniu amigos e familiares, na zona sul do Rio de Janeiro, nesse domingo (21), para celebrar a chegada dos 47 anos.

A festa contou com a presença de outros atores globais, incluindo parte do atual elenco do remake da novela "Vale Tudo", como Debora Bloch, Paolla Oliveira, Humberto Carrão, Alice Wegmann e a atriz Taís Araújo, que protagonizou um dos momentos marcantes da noite ao lado de Dieckmann.

Assista:

Juntas, as atrizes homenagearam a cantora Preta Gil, cantando a música Sinais de Fogo. O vídeo foi postado no Instagram de Taís, que registrou na legenda: "Saí correndo do estúdio e fui dar um beijo nela".

Legenda: Post da atriz Taís Araújo ao lado de Carolina Dieckman cantando Sinais de Fogo Foto: Reprodução/Redes Sociais

A música é um dos maiores hits da carreira de Preta, falecida no último dia 20 de julho, em Nova York, decorrente de um câncer no intestino. A letra da canção é baseada no romance platônico vivido entre Preta Gil e a cantora Ana Carolina, que escreveu a música eternizada na voz de Preta.

Amigos como Ingrid Guimarães, Andréa Sadi e Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta de Preta, também compareceram à comemoração, assim como Matheus Senra, um dos diretores de "Vale Tudo", e o músico Feyjão.

*Estagiária sob supervisão dos jornalistas Felipe Mesquita e Mariana Lazari.