Preta Gil teve paixão platônica por Ana Carolina e foi inspiração para a música 'Sinais de Fogo'

Preta Gil, que morreu aos 50 anos, nesse domingo (20), viveu uma paixão platônica pela cantora Ana Carolina. A artista compartilhou a história em duas ocasiões diferentes: ao "De Frente com Blogueirinha", em outubro de 2023, e durante o programa "Surubaum", do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Segundo Preta, que era bissexual, o sentimento surgiu há 18 anos, porém, nunca foi recíproco. "Ela não quis saber. Corri atrás dela loucamente. Ela me deu toco atrás de toco. Não sei [por que ela não quis a relação], eu pergunto isso para ela até hoje", contou para Blogueirinha.

Antes dessa entrevista, a filha de Gilberto Gil já havia abordado o assunto durante o seu aniversário de 48 anos. Na época, ela era casada com Rodrigo Godoy. "Com todo respeito ao meu marido, mas foi vendo Ana Carolina cantar assim que eu quis casar com ela”, brincou, e ainda propôs: "E aí, 'mozi', vamos fazer um trisal com a Ana Carolina?"

Embora as duas nunca tenham se relacionado intimamente, o carinho entre elas inspirou uma canção de Ana. "A música ["Sinais de Fogo"] ela fez pra mim, e a inspiração foi a nossa relação 'platônica'", disse Preta ao "Surubaum".

Na mesma conversa, Preta acrescenta que Ana gostava muito dela, mas que não passava de uma amizade. "Ela [Ana Carolina] alimentava uma coisa sedutora para eu ficar ali, mas na hora 'H' nada rolava. Nós nunca ficamos. Nunca dei um beijo de língua nela. Não era para ser mesmo. E ela fala: 'Te dei coisas muito melhores, te dei canções'", conta.

Joias de presente

Preta Gil também revelou, durante o aniversário, que, na época, presenteou Ana Carolina com joias, mas não conseguiu conquistá-la. “Todo mundo sabe. Eu dei tudo pra ela, joia, tudo. Ela quebrou a perna, e eu fiquei empurrando aquela cadeira... Jurando que ela ia me comer. Não me comeu”.

Em junho de 2022, ao participar do programa “Saia Justa”, do GNT, Preta Gil falou sobre a bissexualidade, o que para ela nunca foi tabu. “Eu sou bissexual desde que eu comecei a falar”, afirmou.

Ana Carolina lamenta perda de Preta Gil

Após a confirmação da morte de Preta Gil, Ana Carolina publicou um texto de despedida nas redes sociais. "Hoje o palco perdeu verdade. Perdeu cor, perdeu coragem. Hoje o palco está triste", iniciou a cantora.

Ana conta que encorajou Preta a seguir carreira na música ao ouvir a amiga cantar, e que a amava muito. "Ver a artista e a mulher que ela se tornou foi um orgulho silencioso que sempre levei comigo", disse.

"Estou imensamente triste. Não consigo parar de chorar. Sem saber direito como dizer o quanto sou grata por tudo o que vivemos — Pelo amor que virou música, pela risada que virou memória e por tudo que ela foi — pra mim e pra tantos", finalizou.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu nesse domingo, nos Estados Unidos, após complicações de um câncer de intestino. Ela foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e chegou a ter remissão no fim daquele mesmo ano.

Contudo, em agosto do ano passado, o câncer reapareceu em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Neste ano, ela mudou-se para os EUA em busca de tratamentos alternativos.