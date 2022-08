Preta Gil revela fora de Ana Carolina e propõe trisal ao marido

Preta Gil comemorou o aniversário de 48 anos em festa rodeada de amigos famosos, na segunda-feira (8), no Rio de Janeiro, e em momento descontraído da comemoração revelou que já recebeu um fora de Ana Carolina, há cerca de 15 anos. A cantora estava ao lado da aniversariante no momento da revelação, e ficou visivelmente tímida com a história sendo exposta. Atualmente Preta é casada com Rodrigo Godoy.

“Com todo respeito ao meu marido, mas foi vendo Ana Carolina cantar assim que eu quis casar com ela”, iniciou Preta Gil em vídeo que circula nas redes sociais.

“E ela não me quis, ela quis outra amiga minha. E aí, 'mozi', vamos fazer um trisal com a Ana Carolina?”, ainda propôs Preta ao marido.

Joias de presente

Preta Gil também revelou que na época presenteou Ana Carolina com joias, mas não conseguiu conquistá-la. “Todo mundo sabe. Eu dei tudo pra ela, joia, tudo. Ela quebrou a perna e eu fiquei empurrando aquela cadeira... Jurando que ela ia me comer. Não me comeu”.

Em junho desse ano, ao participar do programa “Saia Justa”, do GNT, Preta Gil falou sobre bissexualidade, o que pra ela não é nenhum tabu. “Eu sou bissexual desde que eu comecei a falar”.