Humberto Carrão e Chandelly Braz terminam casamento após 10 anos juntos

Humberto Carrão e Chandelly Braz deram um fim ao casamento de 10 anos. O térmimo da relação ocorreu há cerca de um mês, segundo noticiou nesta quarta-feira (10) o jornal Extra. Os atores estavam juntos desde 2012, quando se conheceram nos bastidores da novela "Cheias de Charme".

A publicação diz ainda que o ator de 30 anos já frequenta lugares com o status de solteiro. Ele esteve na semana passada em uma roda de samba no Centro do Rio de Janeiro.

Nova novela

Carrão se prepara para retornar à dramaturgia em "Todas as Flores", novela de João Emanuel Carneiro no Globoplay. Já atriz atuou recentemente na série "Sob Pressão".

Legenda: Atores tinham relação discreta e postavam poucas fotos juntos nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

Em publicação rara nas redes sociais, o ator chegou a homenagear a então companheira em janeiro deste ano, quando ela fez aniversário de 37 anos.

"Organizaste uma festa em mim. Dia do meu grande amor é dia importante demais pra mim! Chandelly é o que eu conheço de mais bonito e transformador. Muitos planos e construções juntos! E agora o Matita.. Viva você, meu amor! Que a vida te vista de sorte! Feliz aniversário", escreveu.