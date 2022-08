Bruna Biancardi terminou com Neymar após descobrir traição em festa, diz jornal

Neymar e Bruna Biancardi não se pronunciaram sobre o possível término do namoro entre os dois, mas, segundo o jornal Extra, o casal não está mais junto. Separação teria ocorrido após influenciadora descobrir que jogador a traiu durante o arraiá realizado na mansão dele em Mangaratiba, no Rio, onde ela também estava.

A festa foi promovida pelo atleta no dia 26 de junho, quando eles até posaram juntos para uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, Bruna não teria descoberto da traição, algo que aconteceria dias depois.

Já no dia 28 de junho, Neymar e Bruna apareceram juntos na entrega de um prêmio no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Até então, o namoro ainda estaria de pé.

Entretanto, no retorno à mansão, a crise começou quando os rumores sobre a traição chegaram aos ouvidos dela. Neymar teria se envolvido com outra mulher enquanto ela foi dormir em meio à festa.

"Ela descobriu que ele havia ficado com uma menina e terminou lá mesmo. Foi um auê. Bruna pegou as coisas dela e foi embora assim que amanheceu, sem falar com ninguém", teria dito uma pessoa próxima ao jornal Extra.

Festa após término

Com a saída de Bruna, Neymar ainda deu uma festa com a presença de blogueiras e jogadores, mas ainda utilizava aliança. No dia seguinte, ao lado dos amigos, no entanto, foi visto sem a joia de compromisso.

Bruna, até então, não se manifestou sobre a separação, mas também tem aparecido nas redes sociais sem o anel que ganhou de presente de Neymar.