Influenciadora Bielo tem convite VIP para show de Lady Gaga no Rio cancelado após criticar cantora

A influenciadora Bielo, que havia recebido um convite VIP para prestigiar o show da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro, no próximo dia 3 de maio, teve o benefício cancelado por uma das patrocinadoras do evento.

O cancelamento ocorreu após revolta dos fãs da artista nessa quarta-feira (9), quando a Deezer, uma das empresas que patrocinam o espetáculo na Praia de Copacabana, publicou uma postagem sobre a parceria.

"Realizamos uma publicidade com uma influenciadora divulgando nosso concurso e comunicando, também, o convite para o show da Mother Monster em Copacabana. Após a postagem, recebemos diversos comentários de fãs sobre as falas da criadora envolvendo a artista em questão", escreveu a Deezer nas redes sociais.

Ocorre que os fãs de Gaga lembraram que Bielo sempre se demonstrou hater da cantora e, inclusive, teria debochado que ganharia um ingresso VIP mesmo assim por ser famosa.

"E o VIP? Ela ainda vai? Não tem sentido uma hater da Gaga lá e um fã dela não", criticou um usuário da rede social X. Em resposta, a Deezer disse que "os ingressos que seriam destinados à influenciadora serão agora disponibilizados para fãs por meio de uma dinâmica que será comunicada em breve".

Influencer não se manifesta

No Instagram, a influenciadora não se manifestou ainda sobre o cancelamento do convite. No entanto, em sua postagem mais recente, publicada nessa quarta-feira, há diversos comentários repercutindo o posicionamento da Deezer.

"Essa Barbie não vai estar no VIP da Gaga", alfinetou um seguidor. "Perdeu o VIP. Respeita a Gaga", exigiu outro. "Mexeu com a artista errada, amor, sem VIP para você", disse outra.

Show de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Lady Gaga fará um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. A expectativa da Prefeitura é de que mais de um milhão de pessoas compareça para prestigiar a artista.

O show foi confirmado no último 21 de março, pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). À época, a cantora se manifestou e disse que se sentiu honrada pelo convite. "Durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos 'little monsters'. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos", lembrou ela.