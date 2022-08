Namorada de Neymar, Bruna Biancardi curte litoral de Jeri

A namorada do jogador Neymar, Bruna Biancardi, está passando dias de férias em Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, com a amiga Dani Pasqualin. A influenciadora digital tem registrado os detalhes da viagem no Instagram.

Hospedada em um hotel de luxo, com diárias a partir de R$ 2.390, ela fez passeios turísticos pela região e tomou o tradicional café da manhã na piscina.

Na manhã desta sexta-feira (5), ela postou uma foto de biquíni, deitada na areia e publicou uma foto reflexiva na legenda da imagem. “Que você continue tendo as riquezas que ninguém pode comprar ou tirar de você: seu caráter, sua bondade, sua luz, sua educação, suas experiências e seu amadurecimento”.

Neymar e Bruna

Em junho desse ano, no Dia dos Namorados, Neymar publicou uma foto ao lado de Bruna e a parabenizou pela data especial. Eles estão juntos deste agosto do ano passado, mas somente este ano oficializaram publicamente o romance.

No início de julho, os fãs começaram a suspeitar que o namoro teria chegado ao fim depois de Neymar aparecer em um jantar de amigos sem o anel de compromisso. Nenhum dos dois, no entanto, se manifestou oficialmente sobre término. Tanto Bruna como Neymar mantém as fotos dos dois no feed do Instagram.