Neymar aparece sem aliança e fãs especulam fim de namoro com Bruna Biancardi

Os fãs de Neymar ficaram preocupados nesta segunda-feira (4) com a possibilidade de que ele não estaria mais namorando a influenciadora Bruna Biancardi.

No fim de semana, o atleta curtiu a noite ao lado dos amigos, foi clicado ao lado da influenciadora Flavia Pavanelli e ainda fez cliques sem aliança. Pouco tempo após assumir o namoro, ele e Bruna andavam sempre com a joia.

Além disso, para completar as suspeitas do término, Bruna ainda sumiu das redes sociais durante o fim de semana, o que piorou a situação.

"Por que o Neymar está sem aliança? Ou foi eu que vi demais?", questionou um internauta nas redes sociais. Entretanto, os dois não excluíram nenhum dos registros juntos publicados recentemente.

Em seguida, o astro do futebol resolveu sair para cortar o cabelo e, conscientemente ou não, acabou tranquilizando os fãs ao surgir com a aliança no dedo novamente.