Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (21)

A novela 'Tieta' desta segunda-feira (21) vai ao ar às 17:10, após 'Fé nas Alturas'. Nesse capítulo, Perpétua pergunta a Marcolino como pode administrar os bens de Ricardo.

Resumo completo de 'Tieta' desta segunda-feira

Perpétua pergunta a Marcolino como pode administrar os bens de Ricardo. Ele a aconselha a conseguir uma procuração do filho. Perpétua comenta com Marcolino que Ricardo vai herdar uma fortuna e manda que ele providencie a procuração para o filho assinar. Aída avisa a Carol que elas passarão a trabalhar no curtume. Perpétua revela a Tieta que Ricardo voltou e a faz confirmar que não alterou o testamento. Perpétua pede a Cinira que se vista para o casamento em sua casa e ela leva o vestido de noiva para lá. Ascânio exige que Arturzinho lhe conte por que mandou o pai desapropriar as terras de Mangue Seco. Ricardo vai à casa da mãe. Ascânio diz a Arturzinho que vai revelar a todos quem ele é.

Arturzinho, então, lhe mostra o jornal em que Leonora é acusada de traficante e promete exibi-lo na cidade se ele revelar a sua identidade. Ricardo diz à mãe que ficará na pensão. Perpétua mente a Ricardo que vai vender a casa e pede que ele assine uma procuração. Cosme e Ricardo brigam. Aída, Carol e Amorzinho limpam o galpão em que trabalharão. Perpétua lava o vestido de noiva de Cinira. Quando Cinira vai colocá-lo, percebe que ele encolheu. Tieta acorda com Ricardo a observando. Amorzinho sugere a Cinira que ela se case com uma roupa comum, mas Perpétua a convence de que dá azar. Ricardo e Tieta conversam sobre como mudaram. Amorzinho avisa a Cinira que Carol fará um novo vestido de noiva e que a cerimônia só terá que ser adiada por algumas horas.

Várias mulheres ajudam Carol a fazer o vestido. Perpétua pergunta a Marcolino se tem direito à herança de Tonha. Marcolino diz que sim e ela avisa a Tieta, Elisa e Tonha que vai dar andamento a um inventário. O vestido fica pronto. Começa o casamento. Cinira joga o buquê, que cai nas mãos de Imaculada. Carmosina confessa à mãe que teve desejo de comer todas as flores do casamento. Ascânio pega com Leôncio o papel da desapropriação. Timóteo é atacado pela Mulher de Branco. Amorzinho, Carmosina e Perpétua chegam tarde em casa. Leôncio avisa a Filó que, quando voltar de viagem, vai se casar com ela. Carmosina tem desejo de comer macarrão. Milu diz à filha que ela está grávida. Carmosina desmaia.

Ascânio procura Leonora. Mirko vai à casa de Perpétua. Mirko convence Perpétua a aceitar dez mil dólares para desistir de Mangue Seco. Ascânio diz a Leonora que não acredita que ela seja traficante e lhe pede para voltar para ele. Leonora, porém, afirma que já não o ama. Carmosina dá a notícia de sua gravidez a Tieta. Perpétua assina um papel, renunciando à herança, e recebe os dólares. Arturzinho pede Tonha em casamento e confessa que é Mirko Stefano. Ela pede um tempo para pensar. Depois, conta a Tieta que Arturzinho lhe pediu em casamento e que já sabe quem ele é.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.