Digão, do Raimundos, se desentende com fã em show em Fortaleza: 'Bota o dedo na minha cara agora'

O Digão, vocalista da banda Raimundos, se envolveu em uma polêmica na noite dessa sexta-feira (18), em Fortaleza, após se desentender com um fã em um festival de rock promovido por um bar na Aldeota, zona nobre da cidade.

Um vídeo do momento em que o cantor se oferece para pagar o ingresso do cliente para que ele se retire do local tem viralizado nas redes sociais. Nas imagens, enquanto o homem é carregado por seguranças, o roqueiro fala, de cima do palco: "Eu te dou o seu dinheiro, você pode ir embora. Eu pago para você, você pode ir embora". Veja:

O desentendimento teria ocorrido após gritos de "sem anistia" ecoarem de parte do público. "Vocês falaram ‘sem anistia’, eu respeitei. Eu respeito vocês. Agora, me respeita também", pediu o cantor ao microfone.

Cantor nega que confusão tenha sido causada por questões políticas

Em suas próprias redes sociais, neste domingo (20), Digão publicou um texto para contar sua versão dos fatos. Ele, primeiro, alegou que o homem que foi retirado do bar não estaria com o grupo que gritou "sem anistia".

"Mesmo que eu não concorde com esse movimento, dei o direito democrático de se manifestarem e o show seguiu numa boa, inclusive, os manifestantes seguiram cantando, dançando e felizes. E eu, também", disse ele.

No entanto, depois disso, o cantor começou uma versão à capela de "Será", da banda Legião Urbana, e a confusão teria começado a partir daí. "Em nenhum momento censurei a galera de esquerda do 'sem anistia'. Reitero, por mais que eu não concorde, acho que todos têm o direito de se manifestar, contanto que o façam com respeito", escreveu.

Como a confusão começou?

Ainda segundo o cantor, foi durante a música do Legião Urbana que o homem teria feito gestos obscenos com o dedo e "carinha de malvadão". "Desci, fui até o sujeito e disse: 'Bota o dedo na minha cara agora'. O cara baixou a bola e reclamou que eu tinha que tocar mais [música dos] Raimundos. Mandei ele respeitar", seguiu.

Em seguida, na volta para o palco, o público novamente teria entoado "sem anistia", ao que o cantor teria se irritado e pedido mais uma vez para ser respeitado.

"O motivo da treta com o sujeito não foi por causa do 'sem anistia' ou qualquer coisa ligada à esquerda. Em nenhum momento censurei ou mandei por para fora um 'esquerdista'. O cara saiu de casa para arrumar confusão e encontrou por sua própria culpa e ignorância", concluiu.

