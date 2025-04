Quem saiu do BBB 25? Vitória Strada é eliminada com 54,52% dos votos no último Paredão

Vitória Strada foi eliminada no 19º e último Paredão do Big Brother Brasil 2025. Com 54,52% dos votos do público, a gaúcha, que era considerada uma das favoritas a levar o prêmio, disputou a berlinda com a cearense Renata Saldanha e com o goiano João Pedro.

João Pedro foi o segundo a receber mais votos para deixar o reality. Ele teve 38,92% dos votos, enquanto que Renata levou apenas 6,56% na média entre os votos únicos e de torcida.

Com a atriz fora da competição, Renata, João Pedro e o pernambucano Guilherme Vilar disputam o prêmio de R$ 2,7 milhões da final do BBB 25, que será na terça-feira (22).

Como foi a formação do Paredão?

O último Paredão desta edição teve início na última sexta-feira (18), logo após Guilherme vencer a Prova do Finalista e garantir uma vaga na final.

Foram para a berlinda os outros três brothers que desistiram da prova de resistência: Renata, Vitória e João Pedro.

