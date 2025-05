'Show do Milhão' retorna ao SBT e faz sucesso nas redes sociais

A nova temporada do “Show do Milhão” estreou neste domingo (11), no Programa Silvio Santos, no SBT, sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel.

Um das perguntas exibidas no programa foi: “Como se chama a força militar responsável pela segurança do papa?”. As alternativas eram: 1) guarda do Vaticano; 2) exército papal; 3) cavaleiros templários; 4) guarda suíça. O jogador escolheu a primeira opção, deixando o jogo com apenas R$ 10 mil. A resposta correta era a opção 4.

A atração acabou fazendo sucesso nas redes sociais. No X, antigo Twitter, uma pessoa comentou: "Ilze Scamparini nunca erraria essa pergunta sobre a guarda do papa", escreveu, em referência à jornalista da Globo.

Veja também Zoeira Linn da Quebrada celebra retorno aos palcos após internação por uso de drogas Zoeira De volta à Globo, Ana Paula Arósio relembra sucessos e comenta amor por cavalos

Outra participante também chamou a atenção dos usuários do X ao pular a questão: “Qual destas opções um vegano não pode comer?”. As opções eram 1) mel; 2) tomate; 3) alcachofra e 4) pimenta. "O Show do Milhão é fascinante... Pular uma pergunta dessa é lerdice total", opinou uma pessoa.

Em outro momento do jogo, uma participante teve "um branco" ao ser questionada sobre "qual o mês é conhecido como mês das noivas?". Na rede social, um usuário brincou: "Ela nunca vai ser chamada para fazer campanha publicitária para as noivas".

O "Show do Milhão" ainda conta com as tradicionais ajuda como "pedir auxílio aos universitários"; o pulo, que permite o participante responder outra questão e até com inteligência artificial para ajudar os competidores.