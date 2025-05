De volta à Globo, Ana Paula Arósio relembra sucessos e comenta amor por cavalos

Ana Paula Arósio, atriz de sucesso nos anos 1990 e 2000, "reapareceu" na TV Globo após 15 anos, durante o "Fantástico" desse domingo (11). O programa mostrou a participação dela do videocast "O Futuro Já Começou", que celebra os 100 anos do grupo Globo. Durante a conversa, ela apenas citou o amor por cavalos e relembrou momentos da carreira.

A atriz relembrou que, durante as gravações de "Terra Nostra" (1999), chegou a visitar o diretor Jayme Monjardim montada em um equino. "Em novela de época a gente sempre usa cavalos. Tinham alguns momentos que eram de esperar arrumar o set para fazer a próxima cena. Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o 'Quebra-Côco', que era um cavalo super mansinho. Eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim no estúdio, entrava dentro da sala de edição. Com um cavalo!", relatou.

Em outro momento, Ana Paula relembrou do dia em que ela montou no próprio cavalo, na minissérie "Um Só Coração" (2004). "Eu vi que tinha uma movimentação, que precisavam de cavalos. E ai eu falei: 'Gente, eu tenho um'", relembrou.

"Só que eu não contei para ninguém que ele era garanhão, então, ele era muito ciumento com o próprio espaço pessoal. Só que tinha uma cena em que ele precisaria contracenar com outro cavalo. Mas fim do dia ele estava tão cansado, que ele ficou paradinho olhando para cima", brincou.

Perrengue em Amsterdã

Enquanto a apresentadora Renata Capucci relembrava os sucessos de Ana Paula na emissora, a atriz comentou outra história inusitada, dessa vez, em uma viagem para Amsterdã, na Holanda, durante as gravações da novela "Páginas da Vida" (2006).

Segundo a artista, a produção do folhetim assumiu um "espírito consumista" enquanto estavam no país europeu. "Todo mundo saía, comprava coisas. E eu não comprava nada", disse. Porém, a situação mudou quando ela entrou em uma loja diferente.

"Eu encontrei uma loja com tudo para cavalo. Tinha tudo, tudo, tudo. Eu fiquei louca. Aí eu comprei uma sela. Eu falei: ‘Eu vou comprar uma sela, vou levar a sela para o Brasil. Só que, na hora de passar o cartão... nada. Eu tinha esquecido de desbloquear os cartões", contou, entre risos.

O perrengue só foi resolvido quando o ator Edson Celulari, que contracenava com a atriz, apareceu no local. "Um cavalheiro. Ele não só me emprestou o cartão, como ele levou a sela nas costas para o hotel", disse.

Trajetória de destaque na Globo

Ana Paula iniciou a trajetória na Globo em 1998, após ser liberada pelo SBT. Seu primeiro trabalho foi como protagonista da minissérie "Hilda Furacão" (1998). O sucesso garantiu à atriz um contrato exclusivo com a emissora ,e no ano seguinte, ela estrelou "Terra Nostra".

Entre 1999 e 2010, esteve presente em diversas produções de destaque da emissora, como "Esperança" (2002), "Celebridade" (2003), "Páginas da Vida" (2006) e "Ciranda de Pedra" (2008).

Apesar de não ter falado sobre o afastamento da TV durante o videocast, o último papel de Ana Paula na televisão foi em "Na Forma da Lei" (2010). No mesmo ano, a atriz chegou a ser escalada para "Insensato Coração", mas não compareceu às gravações e deixou a produção. Pouco tempo depois, pediu demissão da Globo.

Em 2015, protagonizou o longa-metragem "A Floresta Que Se Move". Desde então, manteve uma vida discreta, com aparições pontuais em campanhas publicitárias e projetos independentes. Atualmente, Ana Paula reside em Londres, no Reino Unido.

