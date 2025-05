Gisele Bündchen publica imagens com o filho mais novo pela primeira vez; veja

Em comemoração ao Dia das Mães, a supermodelo e empresária Gisele Bündchen publicou, neste domingo (11), pela primeira vez, fotos com o filho caçula nas redes sociais. O pequeno River, de três meses, é fruto do relacionamento da modelo com o lutador Joaquim Valente.

Gisele, que também é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, também publicou fotos das crianças com sua mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu no ano passado, em decorrência de um câncer.

Veja também Zoeira No SBT, Faustão reflete sobre a vida e homenageia mulher Zoeira Dia das Mães dos famosos: veja principais homenagens nas redes sociais

"Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença. Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente", comentou Gisele na publicação, feita no Instagram.

"Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor para vocês!", completou a modelo.

Veja a publicação na íntegra: