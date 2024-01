Morre aos 75 anos Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen

Morreu neste domingo (28) em Porto Alegre (RS) Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, mãe da modelo Gisele Bündchen.

Vânia estava internada há dois dias no Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha, e faleceu em decorrência de um câncer. As informações são do G1.

O velório será realizado na manhã desta segunda-feira (29) em Porto Alegre, na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano. A cerimônia de despedida será ao meio-dia.

Vânia era bancária aposentada do Banco do Brasil. Casada com Valdir Bündchen, professor universitário, Vânia teve seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmea de Gisele), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

A família ainda não se manifestou sobre a morte de Vânia.