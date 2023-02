Gisele Bundchen manda recado após aposentadoria de Tom Brady: 'te desejo coisas maravilhosas'

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta quarta-feira (1º) para se manifestar sobre a aposentadoria do ex-marido Tom Brady da liga profissional de futebol americano, a NFL. Em um vídeo, o atleta norte-americano comunicou a saída do esporte e fez uma galeria de imagens em que ela aparece diversas vezes.

"Te desejo apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da sua vida", deixou Gisele em um comentário na publicação de Brady. Casados por 13 anos, eles são pais de Benjamin Rein, de 12, e Vivian Lake, de nove.

Até então, rumores apontavam que a decisão de separação dos dois, concretizada no ano passado, estava baseada no desejo de Gisele sobre a aposentadoria de Tom Brady. Após meses de especulação, os dois anunciaram que estavam, de fato, encerrando a vida de casados.

Há exatamente um ano, o atleta divulgou o fim da trajetória como quarterback no New York Giants, mas retrocedeu 40 dias depois para jogar mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccaneers.

Além do vídeo anunciando o fim da carreira, Tom Brady publicou uma série de fotos com momentos marcantes da carreira. Em três registros, Gisele aparece ao lado dele e dos filhos.

Mensagens de apoio

Vários famosos deixaram mensagens em apoio à decisão do ex-jogador e reafirmaram a gratidão pela dedicação dele ao esporte durante todos esses anos.

"Estou ficando com os olhos marejados vendo isso. Triste por vê-lo ir. Bem-vindo ao mundo da aposentadoria, novamente", escreveu a tenista Serena Williams, que também se ausentou das quadras em agosto de 2022.

David Beckham, Hugh Jackman e Kate Hudson também mandaram recado. "Você nos trouxe muita alegria por tantos anos. Bem-vindo ao próximo capítulo, que ele traga tantas bênçãos quanto as últimas duas décadas", disse a atriz.