Gisele Bündchen reserva hotel inteiro em Gramado para família

A modelo brasileira Gisele Bündchen reservou um hotel inteiro em Gramado, no Rio Grande do Sul, para passar o fim de ano com a família. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur), Cláudio Souza, e publicada pelo G1.

De acordo com o portal, o hotel escolhido por Gisele foi o La Hacienda, que fica a 14 quilômetros do centro da cidade e tem em torno de 70 hectares. O local é conhecido por instalações luxuosas e as diárias custam a partir de R$ 2 mil. Além disso, é uma das opções mais buscadas por quem gosta de estar em contato com a natureza.

Legenda: Vista de um dos quartos do hotel La Hacienda. Foto: Reprodução

O La Hacienda, porém, não confirmou ao G1 a reserva. "O que sei é que ela [Gisele] chegou na quarta-feira [21] e queria ficar mais dias na região", contou Cláudio Souza, acrescentando que o grupo que acompanha a modelo é formado por 15 pessoas, incluindo os pais dela, a irmã, Patrícia, e os filhos, Vivian e Benjamin.

Desde que Gisele chegou à serra gaúcha, imagens dela têm sido compartilhadas nas redes sociais. No Twitter, recentemente, fãs viram a modelo em um restaurante em Gramado, ao lado de seus filhos e de Patrícia.

Separação de Tom Brady

Os dias de descanso de Gisele no Brasil acontecem dois meses após a modelo anunciar oficialmente seu divórcio com o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem se relacionou por quase 14 anos.

Tom é pai de Vivian e Benjamin, que aniversariaram no início deste mês de dezembro e receberam homenagens do pai nas redes sociais.

Irmã gêmea de Gisele Bündchen

Patrícia é irmã gêmea de Gisele. As duas nasceram em Horizontina, no Rio Grande do Sul, em 1980, e mantêm relação de cumplicidade.

Legenda: Patrícia e Gisele são irmãs gêmeas. Foto: Reprodução/Instagram

Patrimônio

Um dos principais fatores que "esticaram" o processo de divórcio entre Gisele e Tom foi a partilha de bens do ex-casal.

Segundo a Lance, com informações do site 'Celebrity Net Worth', Tom Brady tem uma fortuna estimada em US$ 250 milhões, enquanto Gisele, que foi a modelo mais bem paga do mundo por 15 anos consecutivos e continua mantendo contratos milionários de patrocínio, possui em torno de US$ 400 milhões.