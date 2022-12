Gisele Bündchen se hospeda com os filhos em apartamento de R$ 31 milhões em Santa Catarina

A modelo Gisele Bündchen desembarcou no Brasil na última semana pela primeira vez após confirmar o fim do casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Após cumprir compromissos profissionais, a modelo está hospedada em um apartamento em Santa Catarina, acompanhada dos filhos, Benjamim e Vivian. O apartamento é um duplex em um complexo de luxo na Praia Brava, Itajaí, vendido por R$ 31 milhões, segundo a Maria Claire.

O complexo ficou pronto há um ano e conta com 10 torres residenciais de 5 andares, além de áreas comerciais no mesmo local. A área de lazer tem salão de festas principal com vista para o mar, restaurante panorâmico, bar, deck, quadra de tênis coberta, área externas com spas, piscina adulta com borda infinita e deck molhado.

O imóvel que Gisele está hospedada possui 665 metros quadrados, 5 suítes e dependência de empregada, 7 banheiros, 4 vagas de garagem, piscina privativa e jacuzzi, além de vista para o mar.

No Instagram, ela postou uma série de fotos da viagem. Na legenda, escreveu: “Recarregando as energias com meus pequenos no país do meu coração”.

Fim do casamento com Tom Brady

Gisele confirmou a separação de Tom Brady, em outubro, por post nas redes sociais após meses de especulação sobre o fim do casamento. Mesmo assim, ela segue morando em Miami, nos Estados Unidos, onde o ex-marido também vive. Em novembro, ela comprou uma mansão de 11,5 milhões de dólares em Miami Beach.