Joaquim Valente viaja com Gisele Bündchen para dar aula aos filhos dela, diz site

O professor de jiu-jitsu Joaquim Valente foi clicado com Gisele Bündchen durante viagem pela Costa Rica. Apesar de estarem circulando boatos que os dois estão vivendo um affair, segundo fontes do site TMZ, o professor viaja com a modelo para dar aula aos filhos dela, Benjamin e Vivian, frutos do casamento da brasileira com Tom Brady.

A dupla é educada em casa, e uma equipe viaja com a família para garantir que os dois recebam “todas as necessidades para a educação”. Joaquim, ainda conforme o site, é professor de educação física das crianças.

“Nossas fontes dizem que Valente lida com o aspecto de educação física do homeschooling - o que faz sentido, considerando que ele os treina em jiu-jitsu em Miami”, diz o site.

O TMZ ainda diz que suas fontes reforçam que a relação de Gisele e Joaquim não é romântica. “Nossas fontes são inflexíveis - não há nada romântico. No entanto, uma fonte próxima ao ex-casal ainda acredita que o momento da viagem é interessante, considerando que ela e Tom acabaram de finalizar o divórcio”.

Joaquim e Gisele

Joaquim é brasileiro, tem 34 anos, mora em Miami, assim como Gisele, e trabalha como instrutor na Valente Brothers, uma academia de jiu-jitsu fundada pelo irmão Pedro Valente, em 1993.

Em julho, inclusive, Gisele fez um ensaio fotográfico para Dust Magazine junto aos irmãos Valente. O perfil da academia de artes marciais republicou um vídeo com os registros.

O suposto casal teria se conhecido quando Gisele começou a frequentar aulas de jiu-jitsu, com Joaquim como professor. No Instagram do estabelecimento, há um registro dos dois durante uma aula.

Em outubro, Gisele e Tom Brady anunciaram no Instagram o fim do casamento de 13 anos. Na ocasião, eles afirmaram que assinaram o divórcio de forma amigável e que a prioridade sempre foi e continuará sendo os dois filhos.