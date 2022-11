Bruna Marquezine aparece em publicação de Xolo Maridueña e fãs torcem por romance

O ator Xolo Maridueña causou comoção nos fãs ao incluir Bruna Marquezine em nova publicação no Instagram, na última segunda (14). Além de aparecer posando ao lado de Xolo, a atriz também marcou presença em vídeo do ator durante momento de descontração.

Na publicação, que conta com vários registros de Maridueña, uma gravação chama atenção: o artista brinca exibindo um colar para a câmera, enquanto uma risada feminina é ouvida no fundo. Para os internautas, a voz é de Marquezine.

Nos comentários, uma seguidora incentivou: "Assume logo seu namoro com a Bruna”. Outro, ainda mais empolgado com o possível casal, afirmou: “Eu não aguento mais shippar! Quero esse casal torcendo para o Brasil na Copa”.

Além do vídeo, o ator norte-americano também postou uma fotografia dos dois durante cerimônia no Academy Museum, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, no início de outubro.

Maridueña ainda deixou escapar um detalhe curioso em registro acessando a Netflix: as informações estavam em português. Sem perder tempo, seguidores logo apontaram que o ator estaria utilizando a conta da brasileira.

INDÍCIOS DE ROMANCE

Maridueña e Marquezine aproximaram-se ao gravar "Besouro Azul", novo longa da DC Comics. No filme, a atriz interpreta Penny, interesse romântico do protagonista Jaimes Reyes, vivido por Xolo.

Há alguns meses, o ator aproveitou o fim das filmagens para acompanhar Marquezine durante férias no Brasil, o que atiçou os fãs da dupla e gerou comentários sobre um possível romance.

Os rumores ficaram ainda mais fortes depois que os atores foram gravados trocando um beijo durante comemoração de gol em uma partida de futebol nos Estados Unidos.

Legenda: Comemoração carinhosa foi registrada por internautas Foto: Reprodução/redes sociais

Até o momento, nenhum dos dois confirmou o suposto relacionamento.