Jojo Todynho reclama de interferência dos seguidores: 'não vem ficar se metendo'

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais, nesta terça-feira (15), para reclamar da interferência dos seguidores na vida dela, criticando as cobranças e opiniões. “Não vem aqui, por favor, gente, em nome de Jesus, ficar falando coisas que vocês não sabem, ficar se metendo", disse.

Durante o desabafo, ainda pediu que as pessoas mudassem o comportamento ou deixassem de seguir ela nas redes sociais. Apesar de não citar a separação com o militar Lucas Souza, anunciada ao público no dia 29 de outubro, criticou os seguidores que mandam mensagens no direct para "encher a cabeça" dela sobre o assunto e outras decisões, como a cirurgia bariátrica.

Jojo Todynho Cantora "Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. E quando uma mulher como eu prefere se calar em certas situações, é porque eu estou me resguardando. Não só da força, do impacto também. Então eu prefiro me resguardar, resguardar os meus".

"Estou pedindo de coração, não está bom para você? Deixa de me seguir. Não gostou de alguma coisa? Vai com Deus, tchau. Só não enche a p*rra do meu saco, porque eu não tenho paciência. Eu sou o que eu mostro para vocês, eu sou isso aqui. Eu não visto capa não”, concluiu.

Ex-marido de Jojo Todynho

Jojo assinou os papéis do divórcio com Lucas Souza "com dor no coração", no dia 3 de novembro, conforme revelou em suas redes sociais. Apesar de estar "decepcionada", comemorou o término com uma festa de Halloween. "Eu botei o meu cropped e renasci", disse.

O casal passou por dois términos antes da separação oficial. O primeiro aconteceu no dia 8 de outubro e o segundo foi anunciado no dia 29 do mesmo mês.

Jojo Todynho Cantora "Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já estou acostumada a me decepcionar, a ser a vilã e ser acusada".

Ainda nas redes sociais, a cantora disse que prefere manter o silêncio e ter paz do que brigar para ter razão. Para ela, o Lucas do término é diferente da pessoa que ela costumava conhecer no começo.

"Eu vou falar para vocês, de coração: o Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, que um dia eu me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo toda felicidade do mundo. Uma mulher, quando toma a decisão, não tem quem faça ela voltar atrás", acrescentou.