Jojo Todynho explica motivos para mudança de ideia sobre bariátrica: 'nunca é tarde'

A cantora Jojo Todynho explicou, por meio das redes sociais, as motivações para ter decidido realizar uma cirurgia bariátrica. Nesta terça-feira (8), a também apresentadora revelou que a possibilidade de uma qualidade de vida melhor no futuro foi um dos pontos para recorrer ao procedimento. "Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma", disse.

Em uma série de vídeos, ainda disponíveis nos Stories da artista, ela pontuou que sempre foi contra a bariátrica, mas a mudança de pensamento teria ocorrido por conta do acompanhamento médico.

Veja:

"Eu sempre falei que não ia fazer bariátrica, que era contra, que a cirurgia salvou vidas, mas eu não precisava e não ia fazer. Só que tem um porém: eu não sou médica. Então se o profissional que está com meus exames e cuida de mim acha que tenho, que é preciso, eu vou cumprir", reforçou.

Receio da cirurgia

Os medos, claro, continuam presentes apesar da decisão. Jojo lembrou do bullying sofrido devido à aparência ainda na adolescência, por volta dos 17 anos, e desde então continua sofrendo por ser uma pessoa pública.

Apesar disso, a realização da cirurgia foi pensada há cerca de dois meses, quando ainda era casada com Lucas Souza, de quem se divorciou recentemente. O sonho de se tornar mãe virou algo decisivo para a bariátrica e logo ela procurou uma nutricionista para receber auxílio no processo.

"Ela é minha amiga, é profissional e nunca me oprimiu. Ela sempre esteve ali: 'Jô, tem que fazer, tem que cuidar, vamos para academia, tem que cuidar'. E isso partiu de mim. De uns dois meses para cá, sentei com ela e disse: 'tomei uma decisão'. Ela ficou até assustada", contou Jojo.

Além da vontade de ser mãe no futuro, a cantora explicou que o objetivo agora também acaba sendo "se sentir bem". "Acho que nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma, de outro ângulo e melhorar. Porque o que tu não sente agora, te respinga lá na frente", continuou.

Segundo ela, tornar a cirurgia algo público acabou sendo essencial para que a informação não vazasse da forma errada. Ainda assim, ela pontuou, nada foi como uma forma de satisfazer os desejos de outras pessoas.

"Não para dar satisfação, porque acho que a gente não deve dar para ninguém. Mas para dividir o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Como eu não vivo a minha vida baseada no que os outros pensam ou acham", desabafou.