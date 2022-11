Ex-marido de Jojo Todynho revela o motivo do fim do casamento

O militar Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, revelou nesse domingo (6) um dos motivos para o término de relacionamento com a cantora. De acordo com o jovem de 22 anos, a exposição constante nas redes sociais foi um fator decisivo para o afastamento do casal. O casamento durou nove meses.

"Polêmicas constantes e exposição exagerada desgastaram o relacionamento. Eu deveria ter me afastado de redes sociais, de tudo. Vou continuar apaixonado pelo carisma e pela cantora talentosa que ela é", comentou Lucas em entrevista ao Domingo Espetacular, na RecordTV.

Abalado, o militar diz que não esperava o divórcio, pois tinha vários planos com Jojo, que foi sua "primeira mulher oficial".

"Minhas metas eram ter filhos, fazer viagens juntos. Acho que eu deveria ter pensado mais no que tinha acontecido. Até eu me ligar nisso, postava muita besteira, porque não sabia da repercussão que podia gerar. Fiquei triste, porque não estava esperando [terminar], estava querendo consertar algumas coisas e mudar", pontua.

Legenda: Casal estava junto desde agosto de 2021 Foto: Reprodução/Instagram

Apesar do término cercado de polêmicas, Lucas elogiou a intérprete de "Que Tiro Foi Esse?": "Independentemente de estarmos separados ou juntos, eu vou ser apaixonado pela Jordana ou pela Jojo Todynho, como artista, pelo carisma dela e pela pessoa maravilhosa que ela é".

Polêmica

Na semana passada, dis após o término, Lucas se envolveu em uma polêmica com a ex-Fazenda Liziane Gutierrez, que disse ter transado com ele e ainda atribuiu uma nota para o ato sexual. O militar disse estar "de saco cheio" e fez uma série de vídeos revoltado.

Na última quarta-feira (2) os dois foram vistos juntos em uma festa e especulou-se que eles haviam se beijado, fato posteriormente negado por Lucas. No entanto, Liziane avançou e disse que eles fizeram sexo após o evento. "Foi bom. Nota sete", disparou ela em entrevista ao podcast "Chupim da Metropolitana" nessa quinta-feira (3)