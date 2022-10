Casamento de Jojo Todynho e Lucas chega ao fim. Militar anuncia término pela segunda vez em 20 dias

Pela segunda vez em apenas três semanas, Lucas Souza anunciou o fim do casamento com Jojo Todynho. Assim como da primeira vez, o comunicado foi feito através de postagem na rede social do militar. "Eu acredito que não tem mais volta. Tirei minhas coisas às pressas e estou em um hotel", postou Lucas.

No último dia 8, o próprio militar divulgou o fim do casamento nas redes sociais. À época, ele publicou uma foto comunicando o término do relacionamento e disse que o momento era difícil para ele.

"Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais!. Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim", disse Lucas Souza no início de outubro.

Em 9 de outubro, um dia depois de anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho, o militar Lucas Souza desculpou-se publicamente pela atitude.

Ele apagou a publicação sobre o rompimento ainda naquele sábado (8) e, no domingo (9), o casal afirmou que a crise no relacionamento havia cessada e que voltaram atrás na decisão de divórcio.

Desta vez, porém, a artista ainda não se posicionou. Ele, porém, disse que "jamar anunciaria o término do casamento sem antes falar com ela". "Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento. Dessa vez, ela que terminou.

Durante a manhã deste sábado, no entando, Jojo ignorou a separação e fez algumas postagens e sua rede social sobre a sua expectativa para o jogo do Flamengo contra o Athletico-PR pela final da Libertadores.