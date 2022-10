Após anúncio de divórcio, marido de Jojo volta atrás: “está tudo bem”

Um dia depois de anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho pelo Instagram, o militar Lucas Souza desculpou-se publicamente pela atitude. Ele apagou a publicação sobre o rompimento ainda no sábado (8) e, neste domingo (9), o casal afirmou que a crise no relacionamento foi cessada e que voltaram atrás na decisão de divórcio.

"Está tudo bem. Tá tudo bem entre mim e Jojo também. A gente já conversou, tá tudo certo. Mas eu gostaria de pedir desculpa pra ela publicamente, me retratar publicamente. Tá tudo bem, gostaria de pedir desculpa pela atitude imediatista e sem pensar que tomei ontem. Vou ficar um pouco off aqui, vou tentar ficar bem psicologicamente", disse Souza pelos stories.

A própria Jojo também veio a público comentar o assunto. "Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois. Eu não casei pra se separar", desabafou.

Desde sábado, rumores de que o término se tratava de uma ação de marketing para promover o novo videoclipe da cantora surgiram, mas o esposo negou a intenção. "Não foi marketing, só foi realmente uma atitude sem pensar. Peço desculpa a todos, mas realmente não tem nada a ver com isso, só foi uma atitude sem pensar decorrente de uma situação. Peço desculpa por expor isso aqui publicamente. É isso", afirmou o militar.