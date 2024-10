Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de outubro

A Lua segue seu curso em Escorpião, aprofundando nosso olhar e trazendo à tona o que estava escondido. Hoje, ela forma aspectos importantes com Saturno em Peixes, Vênus em Escorpião e Marte em Câncer, criando um grande triângulo de água no céu. Esse triângulo nos envolve em um mar de emoções, nos convidando a mergulhar profundamente em nossos sentimentos.



É um dia para se recolher, observar o que é válido na sua vida e o que precisa ser liberado. As águas do céu revelam as nuances de nossa alma. A água mãe canceriana nos chama para o acolhimento, para o lar interior, enquanto as águas lodosas escorpiônicas nos desafiam a movimentar o que está estagnado, a lidar com o que precisa ser transformado. Já as águas oceânicas de Peixes nos envolvem em um chamado à intuição, nos lembrando que, por mais que as marés emocionais sejam fortes, sempre há um fluxo maior nos guiando. É um dia de cura e transformação. Permita que essas águas lavem suas dores, clareiem suas emoções e, acima de tudo, te ajudem a ver com mais profundidade o que realmente importa.

Signo de Aquário hoje

Hoje, sua vida profissional está sob as águas da transformação. A Lua em Escorpião mexe com sua carreira e pede que você movimente aquilo que precisa de renovação. Mas não esqueça de cuidar da sua saúde emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.