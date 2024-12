Luis Marcelo e Gabriel fazem retrospectiva do ano e contam novidades para 2025

A dupla Luis Marcelo e Gabriel termina o ano de 2024 com um forte currículo para conquistar novos territórios em 2025: turnê nos Estados Unidos, eventos carnavalescos e juninos em grandes cidades do Ceará, além de uma música que ultrapassou a casa do milhão de views nos aplicativos de streaming

Com uma versão modernizada de "Diz a Verdade" — composição com trecho de letra de José Augusto — a dupla conquistou 1,7 milhão de plays no YouTube.

"A gente recebeu um áudio super especial do José Augusto. Ficamos muito felizes e emocionado", disse o cantor Gabriel.

Natal com a família e Réveillon de trabalho

Nas últimas semanas de dezembro, a dupla não vai trabalhar no Natal, mas a agenda de shows é certa no réveillon: "Vamos ficar com a família na noite de natal. No réveillon, que é meu aniversário, vamos tocar em evento em Fortaleza", declarou Luis Marcelo.

Para 2025, a dupla já trabalha lançamento de música para o primeiro semestre: "Estamos preparando um novo EP e música nova, já para o começo do ano".