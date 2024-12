CAPTEI: Valentina Possidônio comemora aniversário em rooftop exclusivo de Fortaleza

Na última quinta-feira, dia 12, o rooftop do Coco Bambu Meireles foi palco de uma comemoração especial: o aniversário de Valentina Possidônio. A festa, organizada com todo o carinho pela mãe da aniversariante, Cláudia Possidônio, contou com a decoração da AB Flores, incluindo um bolo e docinhos da Feito com Amor e docinhos, também, da Nabirra.

Legenda: Cláudia e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Decoraçãoda AB Flores e bolo da Feito Com Amor Foto: LC Moreira

O evento foi marcado por um clima intimista, reunindo familiares e amigas próximas da aniversariante. Valentina, que optou por viajar para Orlando, Nova York e Bahamas em comemoração aos seus 15 anos, decidiu celebrar seu aniversário fazendo um giro nas terras do Tio Sam.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

O encontro foi um momento de alegria e descontração, onde as convidadas puderam confraternizar a felicidade de Valentina.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Ingrid e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Rocha e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Cláudia Possidônio e Márcia Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Almada e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Cia Capistrano e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Bia Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Rocha e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Bezerra e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Mororó e Cláudia Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Gabi Capelo e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Carolina Silveira, Cláudia Possidônio, e Márcia Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Sampaio e Ingrid Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Almada, Cláudia Possidônio, Renata Capistrano e Márcia Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Mota e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Miranda, Valentina Possidônio e Gabi Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda Bastos e Valentina Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Silveira, Ana Paula Rocha e Cláudia Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Bia Capistrano, Valentina Possidônio e Márcia Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Mororó, Valentina Possidônio e Marina Mororó Foto: LC Moreira