Roberto Carlos homenageia Erasmo Carlos em Especial da Globo

A TV Globo exibiu, na noite desta sexta-feira (20), seu tradicional especial de fim de ano com o cantor Roberto Carlos. Entre os pontos altos do programa, esteve a homenagem que o Rei fez ao grande amigo Erasmo Carlos, que morreu em 2022.

"É difícil falar de tudo que foi esse meu amigo. É e sempre será na minha vida. Todo mundo sabe que estou falando do meu grande irmão, meu grande amigo, Erasmo Carlos", disse o cantor, antes de exibir no vídeo trechos de especiais que contaram com a participação do Tremendão.

A escolha da música para a homenagem não poderia ter sido outra a não ser "Amigo", canção escrita pelos dois em 1977 e que marcou a longa amizade entre os artistas.

Erasmo Carlos morreu em novembro de 2022, aos 81 anos, devido a uma paniculite agravada por uma infecção generalizada.

50 anos do Especial

Os 50 anos do Especial Roberto Carlos ainda contou com hits que marcaram a carreira do cantor, como "Emoções", "Nossa Senhora" e "Como É Grande o Meu Amor por Você.

Legenda: Especial Roberto Carlos contou com homenagem ao amigo Erasmo Carlos Foto: TV Globo

Entre os convidados especiais, nomes de peso como Wanderléa, Gilberto Gil, Sophie Charlotte, Letícia Colin, Dira Paes, Chitãozinho e Xororó e Zeca Pagodinho.

