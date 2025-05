Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (12)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (12) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Joyce (Carla Marins) confessa a Lu (Anna de Aguiar) que está interessada em Bruno (Claudio Lins).

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Joyce (Carla Marins) confessa a Lu (Anna de Aguiar) que está interessada em Bruno (Claudio Lins). Na festa dos pais de Paula, Daniel (José de Abreu) dá em cima de Bianca (Maria Ribeiro), e Sheila (Lília Cabral) sente ciúmes. Paula bebe e convence Carlos a levá-la para casa. Quando eles entram, ela o agarra. Carlos consegue se desvencilhar e vai embora, mas esquece a carteira na casa de Paula. Ele liga para Paula, e Sheila, escutando a conversa, julga que eles passaram a noite juntos.

Marta (Bia Nunnes) descobre que foi Assunção (Nuno Leal Maia) quem emprestou dinheiro para Xavier (Ricardo Petráglia). Sheila visita Helena (Regina Duarte) e dá um presente para Joyce. Ela insinua que Carlos dormiu com Paula, e Helena decide devolver a chave do flat a Carlos. Paula vai até a casa dele para devolver a carteira do médico. Joyce vai à choperia e vê Caio (Ângelo Paes Leme) chegando acompanhado.

Paula consegue seduzir Carlos e passa a noite com ele. Xavier aconselha Marta a procurar um psicólogo. Carlos recorda os momentos que passou com Helena no flat. Helena decide telefonar para Carlos e fica desolada quando Paula atende. Marta toma coragem e se olha no espelho Ao ver o próprio reflexo, Marta soca o espelho. Valkíria (Cláudia Mauro) a socorre. Helena desabafa com Joyce. Marta pede que Valkíria não conte sobre o ocorrido a Xavier nem a Assunção.

Helena chora ao pensar em Carlos. Sheila fica furiosa ao saber que Paula dormiu com Carlos. Dr. Fabrício (Fábio Junqueira) visita Marta e a conforta. Mais tarde, ela relata para Xavier o que aconteceu. Passam-se dias, e Joyce vai à clínica para descobrir o sexo do bebê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.