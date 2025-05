Bia Miranda e Gato Preto oficializam relação após polêmicas

A ex-participante do reality show "A Fazenda" Bia Miranda e o influenciador Gato Preto decidiram oficializar o namoro. Eles publicaram fotos no Instagram trocando alianças, em um cenário com direito a decoração romântica e alianças.

"Não desiste de mim, eu estou disposto a melhorar por você", legendou o criador de conteúdo.

A oficialização do namoro acontece após um ano de idas e vindas no relacionamento e muitas polêmicas. A última foi em abril, após o nascimento da filha do casal, Maysha.

Eles haviam anunciado o término pouco antes do nascimento da menina, e Bia deu à luz sozinha. Ela, inclusive, chegou a receber a visita do ex-companheiro, o DJ Buarque, já que Gato Preto negou publicamente a paternidade da criança.

Ainda assim, no dia seguinte ao nascimento de Maysha, Gato Preto foi ao hospital visitar as duas e eles se reconciliaram.

Bia ainda é mãe de Kaleb, fruto do relacionamento com Buarque.