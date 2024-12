'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Montenegro, é indicado aos Prêmios Goya, maior premiação do cinema espanhol

O aclamado filme “Ainda Estou Aqui”, com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, conquistou mais um marco histórico para o cinema nacional. O longa foi indicado, nesta quarta-feira (18), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha aos Prêmios Goya, a maior premiação do cinema espanhol. A trama, dirigida por Walter Salles, entra para a disputa como Melhor Filme Ibero-Americano. É a primeira vez que um filme brasileiro é indicado na categoria.

Além disso, o filme teve destaque com indicação ao Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, que estreia com as categorias de cinema - até o ano passado, a associação tinha indicações apenas para teatro e TV.

Com a temporada de indicações a premiações de cinema, "Ainda Estou Aqui" é considerado favorito para entrar na competição pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Neste ano, a obra já venceu o prêmio de "Melhor Roteiro" no Festival de Cinema de Veneza.

Baseado no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa brasileiro conta a história real de Eunice Paiva, que vira ativista dos direitos humanos após o marido, o então deputado federal Rubens Paiva, desaparecer durante o período da ditadura militar no Brasil.

A 39ª edição dos Prémios Goya acontece no dia 8 de fevereiro, em Granada, na Espanha. Já a cerimônia de premiação do APCA será no dia 13 de janeiro, em São Paulo.