'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres recebem indicações ao Satellite Awards 2025

O filme 'Ainda Estou Aqui' e a atriz Fernanda Torres foram indicados ao Satellite Awards 2025 nesta segunda-feira (16). As indicações foram nas categorias de Melhor Filme Internacional e de Melhor Atriz em Filme de Drama, respectivamente. No longa, Fernanda interpreta Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva.

A categoria é mais do que concorrida. Fernanda Torres disputa o prêmio com Angelina Jolie, ('Maria'); Lily-Rose Depp ('Nosferatu'), Nicole Kidman ('Babygirl'), Saoirse Ronan ('The Outrun') e Tilda Swinton ('O quarto ao lado').

Veja também Verso ‘O Auto da Compadecida 2' se apoia em nostalgia e carisma do elenco, mas fica à sombra da primeira parte Verso 'Ainda Estou Aqui' é indicado a Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards

Enquanto isso, 'Ainda Estou Aqui' compete com os filmes 'Queens', 'A Garota da Agulha', 'The Seed of the Sacred Fig', 'The Wait' e 'Waves'. A cerimônia do prêmio está marcada para ser realizada no dia 26 de janeiro de 2025.

Com o início da temporada de indicações a premiações de cinema, "Ainda Estou Aqui" é considerado favorito para entrar na competição pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Neste ano, a obra já venceu o prêmio de "Melhor Roteiro" no Festival de Cinema de Veneza.

Baseado no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa brasileiro conta a história real de Eunice Paiva, que vira ativista dos direitos humanos após o marido, o então deputado federal Rubens Paiva, desaparecer durante o período da ditadura militar no Brasil.